Ирина Казакевич: «По состоянию здоровья большая часть сезона была провальной. Январская болезнь выбила меня из колеи»

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о проблемах со здоровьем по ходу сезона.

Сегодня Казакевич заняла шестое место в гонке на 30 км на чемпионате России в Увате.

– Бежала некоторое время без палки, потому что сломала ее?

– У нас был небольшой контакт с Шеллер, и она резанула мне палку своей лыжей. Но мне скоро дали запасную. И по ходу дистанции я поменяла уже на свою.

– Это нервирует?

– Неприятно, потому что это было на равнине, когда я пыталась приблизиться к лидерам, но хорошо, что не на дальней петле.

Хотелось бы закончить сезон более ярко. По состоянию здоровья большая часть сезона была провальной. Выступала стабильно средне, но подиумов недобирала. Был хороший декабрь. Но январская болезнь выбила меня из колеи, – сказала Казакевич.