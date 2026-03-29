Виктория Сливко: «Сейчас был самый тяжелый марафон в жизни. Чувствую себя немного больной»

Сливко: в Увате был самый тяжелый марафон в жизни, чувствую себя немного больной.

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в гонке на 30 км на чемпионате России в Увате.

Сливко заняла третье место, победила Анастасия Халили, второй стала Анастасия Томшина.

«Сейчас был самый тяжелый марафон в жизни. Мое самочувствие неоптимальное. Чувствую себя немного больной.

Шансов с Халили не было, но с Томшиной можно было бороться. Мы с ней из последних сил держались. Я начала переживать за 4‑е место, ноги начало сводить. Гонка далась очень тяжело», – сказала Сливко.