Виктория Сливко: «Сейчас был самый тяжелый марафон в жизни. Чувствую себя немного больной»
Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в гонке на 30 км на чемпионате России в Увате.
Сливко заняла третье место, победила Анастасия Халили, второй стала Анастасия Томшина.
«Сейчас был самый тяжелый марафон в жизни. Мое самочувствие неоптимальное. Чувствую себя немного больной.
Шансов с Халили не было, но с Томшиной можно было бороться. Мы с ней из последних сил держались. Я начала переживать за 4‑е место, ноги начало сводить. Гонка далась очень тяжело», – сказала Сливко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
