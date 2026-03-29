Анастасия Халили: «Непростой сезон получился, для меня так точно. Благодарна всем, кто поддерживал меня и не дал опустить руки»
Сегодня она одержала победу в гонке на 30 км на чемпионате России в Увате.
«Непростой сезон получился, для меня так точно. Благодарна всем, кто поддерживал меня и не дал опустить руки. Благодаря болельщикам, семье, тренерам, руководству я взяла себя в руки и на протяжении оставшегося сезона показывала результат.
Спасибо моим соперницам за то, что каждую гонку навязывают борьбу. У нас нет определенного лидера, и этому я очень рада», – сказала Халили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Молодец что руки не опустил, после болезней, в новый сезон с новыми силами!
