Чемпионат России. Сливко, Наталия и Анастасия Шевченко, Халили, Томшина, Резцова, Казакевич пробегут гонку на 30 км
29 марта на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет женская гонка на 30 км.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Уват
Женщины
Гонка 30 км
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Анастасия Томшина
5. Анастасия Шевченко
7. Ульяна Черепанова
9. Юлия Коваленко
10. Анастасия Гришина
11. Елизавета Бурундукова
12. Инна Терещенко
13. Анастасия Зырянова
14. Маргарита Болдырева
15. Екатерина Мошкова
16. Алина Плицева
17. Анастасия Егорова
18. Жанна Максимович
19. Екатерина Суханова
20. Ксения Довгая
21. Кира Дюжева
22. Любовь Калинина
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
