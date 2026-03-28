  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России. Сливко, Наталия и Анастасия Шевченко, Халили, Томшина, Резцова, Казакевич пробегут гонку на 30 км
0

Чемпионат России. Сливко, Наталия и Анастасия Шевченко, Халили, Томшина, Резцова, Казакевич пробегут гонку на 30 км

Шевченко, Сливко и Резцова пробегут гонку на 30 км на чемпионате России.

29 марта на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет женская гонка на 30 км.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Уват

Женщины

Гонка 30 км

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Виктория Сливко

2. Наталия Шевченко

3. Анастасия Халили

4. Анастасия Томшина

5. Анастасия Шевченко

6. Кристина Резцова

7. Ульяна Черепанова

8. Ирина Казакевич

9. Юлия Коваленко

10. Анастасия Гришина

11. Елизавета Бурундукова

12. Инна Терещенко

13. Анастасия Зырянова

14. Маргарита Болдырева

15. Екатерина Мошкова

16. Алина Плицева

17. Анастасия Егорова

18. Жанна Максимович

19. Екатерина Суханова

20. Ксения Довгая

21. Кира Дюжева

22. Любовь Калинина

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
