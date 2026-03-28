  Чемпионат Италии. Виттоцци и Бьона выиграли спринты, Пасслер и Цингерле – 2-е, Хофер – 6-й
Чемпионат Италии. Виттоцци и Бьона выиграли спринты, Пасслер и Цингерле – 2-е, Хофер – 6-й

Лиза Виттоцци и Дидье Бьона завоевали золото в спринтах на чемпионате Италии по биатлону.

Чемпионат Италии

Валь-Мартелло

Спринт

Женщины

1. Лиза Виттоцци – 22.16,8 (1)

2. Ребекка Пасслер – 22.56,3 (1)

3. Линда Цингерле – 23.43,8 (2)

4. Ханна Аухенталлер – 23.50,8 (3)...

7. Мартина Трабукки – 24.17,6 (2)...

8. Самуэла Комола – 24.35,4 (3)...

10. Микела Каррара – 24.45,7 (5)

11. Беатриче Трабукки – 25.10,2 (2)

Мужчины

1. Дидье Бьона – 24.47,9 (3)

2. Давид Цингерле – 25.25,0 (1)

3. Марко Барале – 25.42,2 (0)

4. Патрик Браунхофер – 25.42,9 (1)

5. Кристоф Пирхер – 26.02,4 (2)

6. Лукас Хофер – 26.07,5 (4)...

13. Элиа Дзени – 27.37,4 (4)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Каминский: «Пока не знаю, какие у меня планы на будущее. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев – это к нему»
сегодня, 17:17
Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»
сегодня, 17:08
Ишмуратова об уходе Каминского: «Жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Что имеем, не храним, потерявши – плачем»
сегодня, 16:42
Чемпионат Франции. Перро и Симон выиграли масс-старты, Патюрель и Жанмонно – 2-е, Граталуп-Маниссоль и Бене – 3-и
сегодня, 16:18
Иван Черезов: «Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Это действительно потеря для сборной»
сегодня, 15:14
Александр Тихонов: «Не считаю уход Каминского потерей. Что он сделал выдающегося в биатлонной сборной? Никакого величия не вижу»
сегодня, 15:07
Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Андерссон выиграли спринты, Ханна Оберг и Понсилуома победили в масс-стартах
сегодня, 13:25
Каминский об уходе из сборной России по биатлону: «Причин много. Не хочу ворошить грязное белье»
сегодня, 12:15
Дмитрий Губерниев: «Новое поприще у Каминского – это не лыжи, а снова биатлон! В соседней стране»
сегодня, 10:42
Каминский завершил работу в сборной России по биатлону
сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем