Чемпионат Италии. Виттоцци и Бьона выиграли спринты, Пасслер и Цингерле – 2-е, Хофер – 6-й
Лиза Виттоцци и Дидье Бьона завоевали золото в спринтах на чемпионате Италии по биатлону.
Чемпионат Италии
Валь-Мартелло
Спринт
Женщины
1. Лиза Виттоцци – 22.16,8 (1)
2. Ребекка Пасслер – 22.56,3 (1)
3. Линда Цингерле – 23.43,8 (2)
4. Ханна Аухенталлер – 23.50,8 (3)...
7. Мартина Трабукки – 24.17,6 (2)...
8. Самуэла Комола – 24.35,4 (3)...
10. Микела Каррара – 24.45,7 (5)
11. Беатриче Трабукки – 25.10,2 (2)
Мужчины
1. Дидье Бьона – 24.47,9 (3)
2. Давид Цингерле – 25.25,0 (1)
3. Марко Барале – 25.42,2 (0)
4. Патрик Браунхофер – 25.42,9 (1)
5. Кристоф Пирхер – 26.02,4 (2)
6. Лукас Хофер – 26.07,5 (4)...
13. Элиа Дзени – 27.37,4 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем