Чемпионат Италии. Виттоцци и Бьона выиграли спринты, Пасслер и Цингерле – 2-е, Хофер – 6-й

Виттоцци и Бьона выиграли спринты на чемпионате Италии по биатлону.

Лиза Виттоцци и Дидье Бьона завоевали золото в спринтах на чемпионате Италии по биатлону. Чемпионат Италии Валь-Мартелло Спринт Женщины 1. Лиза Виттоцци – 22.16,8 (1) 2. Ребекка Пасслер – 22.56,3 (1) 3. Линда Цингерле – 23.43,8 (2) 4. Ханна Аухенталлер – 23.50,8 (3)... 7. Мартина Трабукки – 24.17,6 (2)... 8. Самуэла Комола – 24.35,4 (3)... 10. Микела Каррара – 24.45,7 (5) 11. Беатриче Трабукки – 25.10,2 (2) Мужчины 1. Дидье Бьона – 24.47,9 (3) 2. Давид Цингерле – 25.25,0 (1) 3. Марко Барале – 25.42,2 (0) 4. Патрик Браунхофер – 25.42,9 (1) 5. Кристоф Пирхер – 26.02,4 (2) 6. Лукас Хофер – 26.07,5 (4)... 13. Элиа Дзени – 27.37,4 (4)