Юрий Каминский: «Пока не знаю, какие у меня планы на будущее. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев – это к нему»

Юрий Каминский: пока не знаю, какие у меня планы на будущее.

Сегодня стало известно, что Каминский покинет пост старшего тренера сборной России по биатлону после завершения текущего сезона. Он работал в российской команде с 2020 года.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что Каминский «уезжает в соседнюю страну».

«Мой уход из сборной России? Надо разговаривать с теми, кто допустил это дело. Разговаривайте с Союзом биатлонистов России – они все расскажут. Есть ли обида на них? А чего обижаться?

Не знаю пока, какие планы у меня на будущее. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев – это к нему. Мы с ним ничего такого не обсуждали 200%», – сказал тренер.