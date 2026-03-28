  Юрий Каминский: «Пока не знаю, какие у меня планы на будущее. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев – это к нему»
Юрий Каминский: «Пока не знаю, какие у меня планы на будущее. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев – это к нему»

Юрий Каминский: пока не знаю, какие у меня планы на будущее.

Юрий Каминский заявил, что пока не знает, где продолжит тренерскую карьеру.

Сегодня стало известно, что Каминский покинет пост старшего тренера сборной России по биатлону после завершения текущего сезона. Он работал в российской команде с 2020 года.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что Каминский «уезжает в соседнюю страну». 

«Мой уход из сборной России? Надо разговаривать с теми, кто допустил это дело. Разговаривайте с Союзом биатлонистов России – они все расскажут. Есть ли обида на них? А чего обижаться?

Не знаю пока, какие планы у меня на будущее. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев – это к нему. Мы с ним ничего такого не обсуждали 200%», – сказал тренер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Депутат Шипулин тоже в свое время юлил-кокетничал, мол все разговоры про него в политике лишь разговоры. А потом...
Рекомендуем
Главные новости
Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»
сегодня, 17:08
Ишмуратова об уходе Каминского: «Жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Что имеем, не храним, потерявши – плачем»
сегодня, 16:42
Чемпионат Франции. Перро и Симон выиграли масс-старты, Патюрель и Жанмонно – 2-е, Граталуп-Маниссоль и Бене – 3-и
сегодня, 16:18
Иван Черезов: «Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Это действительно потеря для сборной»
сегодня, 15:14
Александр Тихонов: «Не считаю уход Каминского потерей. Что он сделал выдающегося в биатлонной сборной? Никакого величия не вижу»
сегодня, 15:07
Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Андерссон выиграли спринты, Ханна Оберг и Понсилуома победили в масс-стартах
сегодня, 13:25
Каминский об уходе из сборной России по биатлону: «Причин много. Не хочу ворошить грязное белье»
сегодня, 12:15
Дмитрий Губерниев: «Новое поприще у Каминского – это не лыжи, а снова биатлон! В соседней стране»
сегодня, 10:42
Каминский завершил работу в сборной России по биатлону
сегодня, 10:17
Карим Халили: «Последняя стрельба оставила неприятный осадок. Не так хотелось заканчивать сезон»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем