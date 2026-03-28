  • Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»
Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на турниры под своей эгидой. 

IBU в 2022 году приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и полностью отстранил российских биатлонистов от стартов. В декабре прошлого года СБР подал иск в Cпортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск.

«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку конфликт [на Украине] продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования.

Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», – сказал Далин. 

Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Хоть пальцем тычь.... Эти люди понимают только силу... Всё остальное для них - это другое.
Т. Е ты говнюк даже не отрицаешь, что как президент международной Федерации не занимаешь нейтральную позицию, которую обязан занимать?
Так это и есть его нейтральная позиция. Он и так сдерживает себя, бедняга.
Ну я вижу, что его. Но личное не должно быть профессиональным
"А если русские ещё и победят в этом конфликте, то на соревнования международного уровня мы их не вернём никогда. Ведь, спорт вне политики!", - немного подумав, добавил Президент IBU.
И ее давно надо применить на всю катушку
Не если, а когда!
"Израиль, США - это другое, там маяки надежды" -забыл добавить Далин
То ли дело в Иране, Сирии, Иордании, Палестине. Всё уже ж закончилось. Можно и вернуть сборные Израиля (оккупация Сирии/Палестины) и США (попытка оккупации Иранской нефтедобычи). Oh wait.
А как же маяки надежды??
Интересно будет посмотреть на его лицо - если наши в CAS выиграют 😅
Я бы на месте юристов это интервью как раз использовал в CAS потому что политическое
Конфликт США и Израиля против Ирана продолжается. Где отстранение США и Израиля?)
Майгуров на своей пилораме поди молится, чтобы все осталось как есть. Не жизнь, а малина, ни за какие результаты отчитываться не надо.
