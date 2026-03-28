Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»

Глава IBU: мы не хотим возвращать российских биатлонистов на турниры.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

IBU в 2022 году приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и полностью отстранил российских биатлонистов от стартов. В декабре прошлого года СБР подал иск в Cпортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск.

«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку конфликт [на Украине] продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования.

Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», – сказал Далин.

