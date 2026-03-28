Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на турниры под своей эгидой.
IBU в 2022 году приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и полностью отстранил российских биатлонистов от стартов. В декабре прошлого года СБР подал иск в Cпортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск.
«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку конфликт [на Украине] продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования.
Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», – сказал Далин.
Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»