Ишмуратова об уходе Каминского: «Жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Что имеем, не храним, потерявши – плачем»

Ишмуратова об уходе Каминского: жаль, что профессионалы покидают команду.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала новость об уходе Юрия Каминского с поста тренера сборной России по биатлону.

Каминский работал с мужской биатлонной командой с 2020 года. До этого он был тренером по лыжным гонкам.

«Считаю Юрия Каминского одним из самых результативных тренеров в лыжных гонках и биатлоне. Очень жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Как говорится, что имеем, не храним, потерявши – плачем», – сказала Ишмуратова.

