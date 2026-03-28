  Ишмуратова об уходе Каминского: «Жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Что имеем, не храним, потерявши – плачем»
Ишмуратова об уходе Каминского: «Жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Что имеем, не храним, потерявши – плачем»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала новость об уходе Юрия Каминского с поста тренера сборной России по биатлону. 

Каминский работал с мужской биатлонной командой с 2020 года. До этого он был тренером по лыжным гонкам.

«Считаю Юрия Каминского одним из самых результативных тренеров в лыжных гонках и биатлоне. Очень жаль, что такие большие профессионалы покидают команду. Как говорится, что имеем, не храним, потерявши – плачем», – сказала Ишмуратова. 

Александр Тихонов: «Не считаю уход Каминского потерей. Что он сделал выдающегося в биатлонной сборной? Никакого величия не вижу»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
