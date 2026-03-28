  • Иван Черезов: «Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Это действительно потеря для сборной»
Иван Черезов: «Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Это действительно потеря для сборной»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался об уходе Юрия Каминского с поста тренера сборной России. 

Сегодня стало известно, что Каминский покинет свой пост после завершения текущего сезона. Он работал с мужской биатлонной командой России с 2020 года, до этого был тренером по лыжным гонкам.

«Для меня Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Действительно, это определенная потеря для сборной. Насколько ожидаемым был его уход? Сложно сказать, поскольку я не нахожусь постоянно с командой. Может быть, ему захотелось что-то поменять, попробовать себя с новыми ребятами», – сказал Черезов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
Багаж есть, результатов нет, проблема
Материалы по теме
Александр Тихонов: «Не считаю уход Каминского потерей. Что он сделал выдающегося в биатлонной сборной? Никакого величия не вижу»
27 минут назад
Каминский об уходе из сборной России по биатлону: «Причин много. Не хочу ворошить грязное белье»
сегодня, 12:15
Дмитрий Губерниев: «Новое поприще у Каминского – это не лыжи, а снова биатлон! В соседней стране»
сегодня, 10:42
Рекомендуем
Главные новости
Александр Тихонов: «Не считаю уход Каминского потерей. Что он сделал выдающегося в биатлонной сборной? Никакого величия не вижу»
27 минут назад
Чемпионат Франции. Перро выиграл масс-старт, Патюрель – 2-й, Граталуп-Маниссоль – 3-й
сегодня, 14:18
Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Андерссон выиграли спринты, Ханна Оберг и Понсилуома победили в масс-стартах
сегодня, 13:25
Каминский об уходе из сборной России по биатлону: «Причин много. Не хочу ворошить грязное белье»
сегодня, 12:15
Дмитрий Губерниев: «Новое поприще у Каминского – это не лыжи, а снова биатлон! В соседней стране»
сегодня, 10:42
Каминский завершил работу в сборной России по биатлону
сегодня, 10:17
Карим Халили: «Последняя стрельба оставила неприятный осадок. Не так хотелось заканчивать сезон»
сегодня, 09:22
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку на 40 км, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й
сегодня, 08:24
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате
сегодня, 06:06
Виктория Сливко: «Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке»
вчера, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
