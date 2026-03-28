Иван Черезов: «Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Это действительно потеря для сборной»

Черезов об уходе Каминского: это действительно потеря для сборной.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался об уходе Юрия Каминского с поста тренера сборной России.

Сегодня стало известно, что Каминский покинет свой пост после завершения текущего сезона. Он работал с мужской биатлонной командой России с 2020 года, до этого был тренером по лыжным гонкам.

«Для меня Каминский – тренер мирового уровня, с огромным багажом знаний и опыта. Действительно, это определенная потеря для сборной. Насколько ожидаемым был его уход? Сложно сказать, поскольку я не нахожусь постоянно с командой. Может быть, ему захотелось что-то поменять, попробовать себя с новыми ребятами», – сказал Черезов.