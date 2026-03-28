Александр Тихонов: «Не считаю уход Каминского потерей. Что он сделал выдающегося в биатлонной сборной? Никакого величия не вижу»

Тихонов: не считаю потерей уход Каминского из российской сборной.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не считает потерей уход Юрия Каминского с поста тренера сборной России по биатлону.

Сегодня стало известно, что Каминский завершает свою работу в российской сборной. Он работал с мужской биатлонной командой с 2020 года, до этого был тренером по лыжным гонкам.

«Я с Каминским знаком, нормально отношусь, но не считаю его уход из сборной потерей. Все сейчас будут писать: «Уходит великий Каминский». Я никакого величия не вижу.

Что Каминский сделал выдающегося в биатлонной сборной? Я смотрю Кубки мира, сравниваю — и вижу, что нам пока там делать нечего с нашими результатами, особенно женским командам.

Наверняка ему пообещали в Беларуси хорошую зарплату. Если предложили больше денег, то ничего плохого в этом не вижу. Считаю, это нормально», – сказал Тихонов.

