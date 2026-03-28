Чемпионат Франции. Перро выиграл масс-старт, Патюрель – 2-й, Граталуп-Маниссоль – 3-й
Чемпионат Франции по биатлону
Преманон
Масс-старт
Мужчины
1. Эрик Перро – 33.06,0 (1)
2. Гаэтан Патюрель – 20,6 (3)
3. Камиль Граталуп-Маниссоль – 32,8 (1)
4. Реми Брутье – 1.02,6 (2)
5. Илан Дюпон – 1.15,8 (2)
6. Тео Гиро-Пуайо – 1.30,4 (2)
7. Оскар Ломбардо – 1.36,1 (3)...
9. Дамьен Леве – 1.59,8 (5)
10. Антонин Гигонна – 2.42,4 (5)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем