Чемпионат Франции. Перро выиграл масс-старт, Патюрель – 2-й, Граталуп-Маниссоль – 3-й

Эрик Перро выиграл масс-старт на чемпионате Франции по биатлону.

Чемпионат Франции по биатлону

Преманон

Масс-старт

Мужчины

1. Эрик Перро – 33.06,0 (1)

2. Гаэтан Патюрель – 20,6 (3)

3. Камиль Граталуп-Маниссоль – 32,8 (1)

4. Реми Брутье – 1.02,6 (2)

5. Илан Дюпон – 1.15,8 (2)

6. Тео Гиро-Пуайо – 1.30,4 (2)

7. Оскар Ломбардо – 1.36,1 (3)...

9. Дамьен Леве – 1.59,8 (5)

10. Антонин Гигонна – 2.42,4 (5)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
