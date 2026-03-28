Каминский об уходе из сборной России по биатлону: «Причин много. Не хочу ворошить грязное белье»

Каминский об уходе из сборной РФ: причин много, не хочу ворошить грязное белье.

Тренер Юрий Каминский высказался об уходе из сборной России по биатлону.

– Почему ушли из сборной России?

– Причин много. Не хочу ворошить грязное белье, – сказал Каминский.

– Каковы ваши ближайшие планы?

– Я в отпуске. Есть нескольких вариантов продолжения работы, но не в сборной России. Наверное, прежде всего, региональные команды. Но я пока не заморачивался. Ничего пока не решил.

– Говорят, вы можете продолжить работу в другой стране.

– Может быть.

– Дальнее или ближнее зарубежье?

– Не знаю. Давайте не будем на эту тему говорить. Говорю же, что пока не знаю, ха-ха. Сейчас окажусь в Ямале, например, – добавил специалист.