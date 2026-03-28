Дмитрий Губерниев: «Новое поприще у Каминского – это не лыжи, а снова биатлон! В соседней стране»

Губерниев намекнул, где будет работать Каминский после ухода из сборной России.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе тренера Юрия Каминского из сборной России по биатлону.

Каминский работал с мужской командой с 2020 года.

«А новое поприще у Каминского – это не лыжи, а снова биатлон! И не в России! А в другой прекрасной стране! Соседней!» – написал Губерниев.

«Я об этом знал еще неделю назад. Уезжает в соседнюю страну, в какую – пока не скажу. Но тут несложно догадаться. Будет работать на олимпийский цикл с биатлоном.

Хочу пожелать ему удачи, он прекрасный тренер. Может быть, там он реализует себя по полной программе. Каминскому нужна свобода действий, не совсем он был свободен у нас. А в соседней стране, думаю, расцветет пышным цветом», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Неужели это правда? Я не представляю, что ЮМ тренирует Смольского, а не Латыпова((
Ответ Афанасия
Неужели это правда? Я не представляю, что ЮМ тренирует Смольского, а не Латыпова((
Может останется как личный тренер Латыпову
Ну вот благодаря губе, ушел топовый тренер из биатлона.
