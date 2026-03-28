Тренер Каминский завершил работу в сборной России по биатлону.

«Союз биатлонистов России информирует о том, что по окончании спортивного сезона-2025/2026 Юрий Каминский завершает свою работу в национальной сборной России по биатлону.

От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», – сообщили в СБР .

Каминский работал с мужской биатлонной командой с 2020 года. До этого был тренером по лыжным гонкам.