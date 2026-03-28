Каминский завершил работу в сборной России по биатлону

Тренер Юрий Каминский уходит из сборной России по биатлону.

«Союз биатлонистов России информирует о том, что по окончании спортивного сезона-2025/2026 Юрий Каминский завершает свою работу в национальной сборной России по биатлону.

От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», – сообщили в СБР.

Каминский работал с мужской биатлонной командой с 2020 года. До этого был тренером по лыжным гонкам.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
25 комментариев
Самый топовый тренер имхо
Это после высказывания про ноунейма?!
Надеюсь Каминский читает комментарии.
Спасибо вам за работу в мужском биатлоне. Спасибо за работу с Латыповым, который на наших глазах превращался в топа КМ, за его огненные финиши, за олимпийские медали. Жаль, что бан всё оборвал.
Спасибо за то, как выглядела мужская команда на Кубке мира в последнем сезоне. За то, что вернули Бабикова на КМ и он набрал много медалей (с ОИ не получилось, надеюсь Антон когда-нибудь это отпустит).
Спасибо за лучшие гонки Серохвостова. Именно с вами он сиял.
Спасибо за остальных парней. Ваша группа всегда была самой скоростной. И даже стрелок Кирилл Бажин разогнался и стал уверенным топом российского биатлона.
Российский мужской биатлон ещё пожалеет.
Вывел Латыпова на уровень Фуркада
Говорят, уходит к Беларусам) спасибо за шесть лет работы, за Латыпова, в целом за поднятие мужского биатлона
Вы что не знаете кто поднимает у нас в стране биатлон? Это человек на букву Г. Извинитись не медленно.
Зря, лучше бы тогда в лыжи спринтеров делать
Спасибо за топ уровень Латыпова, за Серохаостова, за Бабикова в олипийском сезоне
Спасибо Юрию Михайловичу, жаль определенные события не дали ему больше поработать на КМ.
А кто-то шутил после его последних высказываний, что он теперь бывший тренер сборной
Оказалась не шутка...
Что?!? Полный шок! СБР, вы что творите?!
Все правильно. Международных стартов нет. Соревнования внутри страны неинтересны.
