  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
1

Карим Халили: «Последняя стрельба оставила неприятный осадок. Не так хотелось заканчивать сезон»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в гонке на 40 км на чемпионате России в Увате.

– Недоволен. Три промаха, не так, конечно, хотелось заканчивать сезон. Я вообще не понимал, казалось, что там все настолько близко, ладно там третий, четвертый выстрел, но пятый... Наверное, потерял концентрацию после 36 километров.

– Красивые разборки получились не только в этой гонке, но и по результату сезона. Вы должны быть довольны.

– В целом да. Вроде победа, но последняя стрельба оставила неприятный осадок, – сказал Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКарим Халили
чемпионат России
logoсборная России
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не скромничай Карим. Это была восьмая по счету стрельба. Всё было ясно, что ты догонишь Бажина и обойдешь. Кириллу тяжело по такой разбитой трассе, это было видно. Вы оба молодцы. Достойные соперники. На рубежах на вас было смотреть просто загляденье.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
