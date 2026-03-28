Карим Халили: «Последняя стрельба оставила неприятный осадок. Не так хотелось заканчивать сезон»
Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в гонке на 40 км на чемпионате России в Увате.
– Недоволен. Три промаха, не так, конечно, хотелось заканчивать сезон. Я вообще не понимал, казалось, что там все настолько близко, ладно там третий, четвертый выстрел, но пятый... Наверное, потерял концентрацию после 36 километров.
– Красивые разборки получились не только в этой гонке, но и по результату сезона. Вы должны быть довольны.
– В целом да. Вроде победа, но последняя стрельба оставила неприятный осадок, – сказал Халили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Не скромничай Карим. Это была восьмая по счету стрельба. Всё было ясно, что ты догонишь Бажина и обойдешь. Кириллу тяжело по такой разбитой трассе, это было видно. Вы оба молодцы. Достойные соперники. На рубежах на вас было смотреть просто загляденье.
