Карим Халили: «Последняя стрельба оставила неприятный осадок. Не так хотелось заканчивать сезон»

Халили о победе в марафоне: последняя стрельба оставила неприятный осадок.

Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в гонке на 40 км на чемпионате России в Увате.

– Недоволен. Три промаха, не так, конечно, хотелось заканчивать сезон. Я вообще не понимал, казалось, что там все настолько близко, ладно там третий, четвертый выстрел, но пятый... Наверное, потерял концентрацию после 36 километров.

– Красивые разборки получились не только в этой гонке, но и по результату сезона. Вы должны быть довольны.

– В целом да. Вроде победа, но последняя стрельба оставила неприятный осадок, – сказал Халили.