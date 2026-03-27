  • Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Андерссон выиграли спринты, Естблум и Понсилуома – 2-е, Ханна Оберг – 3-я, Самуэльссон – 10-й
27 марта на чемпионате Швеции по биатлону прошли спринтерские гонки. Победили Эльвира Оберг и Оскар Андерссон. 

Чемпионат Швеции

Питео

Спринт 

Женщины

1. Эльвира Оберг – 19.17,6 (1)

2. Линн Естблум – 4,1 (0)

3. Ханна Оберг – 11,1 (2)

4. Эмма Нильссон – 48,6 (0)

5. Анна Магнуссон – 48,8 (1)

6. Сара Андерссон – 1.30,7 (3)

7. Энни Линд – 1.41,9 (3)

8. Элла Халварссон – 1.45,0 (2)

9. Анна-Карин Хейденберг – 1.54,0 (3)

Мужчины

1. Оскар Андерссон – 22.00,2 (1)

2. Мартин Понсилуома – 1,5 (2)

3. Эрик Ларссон – 53,2 (2)

4. Хеннинг Сьоквист – 53,9 (0)

5. Виктор Брандт – 54,4 (3)

6. Мелкер Нордгрен – 56,0 (3)

7. Эмиль Нюквист – 59,0 (1)...

10. Себастьян Самуэльссон – 1.11,2 (3)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Халили, Бажин, Корнев, Поварницын, Коновалов, Стрельцов, Поршнев, Цветков пробегут гонку на 40 км
24 минуты назад
Виктория Сливко: «Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке»
сегодня, 10:15
Анастасия Халили: «Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, в марафоне смогу получить удовольствие»
сегодня, 10:11
❄️ Чемпионат России. Халили победила в суперпасьюте, Томшина – 2-я, Сливко – 3-я
сегодня, 09:18
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате
сегодня, 06:09
Дмитрий Васильев: «У Наталии Шевченко редкое сочетание хорошей лыжной подготовки и стрельбы. Она составит серьезную конкуренцию иностранцам на Кубке мира»
вчера, 19:50
Губерниев о суперпасьюте и суперспринте: «Наши друзья из СБР сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут»
вчера, 14:27
❄️ Чемпионат России. Бажин победил в суперпасьюте, Халили – 2-й, Вагин – 3-й
вчера, 09:22
Виктория Сливко после замужества будет выступать под фамилией Бажина
вчера, 08:46
Тарьей Бо о перераспределении наград ЧМ-2011 из-за допинг-дела Устюгова: «Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает»
вчера, 06:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем