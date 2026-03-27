Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Андерссон выиграли спринты, Естблум и Понсилуома – 2-е, Ханна Оберг – 3-я, Самуэльссон – 10-й
27 марта на чемпионате Швеции по биатлону прошли спринтерские гонки. Победили Эльвира Оберг и Оскар Андерссон.
Чемпионат Швеции
Питео
Спринт
Женщины
1. Эльвира Оберг – 19.17,6 (1)
2. Линн Естблум – 4,1 (0)
3. Ханна Оберг – 11,1 (2)
4. Эмма Нильссон – 48,6 (0)
5. Анна Магнуссон – 48,8 (1)
6. Сара Андерссон – 1.30,7 (3)
7. Энни Линд – 1.41,9 (3)
8. Элла Халварссон – 1.45,0 (2)
9. Анна-Карин Хейденберг – 1.54,0 (3)
Мужчины
1. Оскар Андерссон – 22.00,2 (1)
2. Мартин Понсилуома – 1,5 (2)
3. Эрик Ларссон – 53,2 (2)
4. Хеннинг Сьоквист – 53,9 (0)
5. Виктор Брандт – 54,4 (3)
6. Мелкер Нордгрен – 56,0 (3)
7. Эмиль Нюквист – 59,0 (1)...
10. Себастьян Самуэльссон – 1.11,2 (3)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
