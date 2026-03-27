Чемпионат России. Халили, Бажин, Корнев, Поварницын, Коновалов, Стрельцов, Поршнев, Цветков пробегут гонку на 40 км
28 марта на чемпионате России по биатлону в Увате мужчины пробегут гонку на 40 км.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Уват
Мужчины
Гонка 40 км
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Савелий Коновалов
2. Карим Халили
3. Александр Корнев
4. Кирилл Бажин
5. Роман Еремин
6. Александр Поварницын
7. Алексей Вагин
8. Евгений Сидоров
9. Кирилл Стрельцов
10. Иван Колотов
11. Дмитрий Евменов
12. Ярослав Конкин
13. Михаил Бурундуков
14. Роман Сурнев
15. Егор Прокудин
16. Вячеслав Малеев
17. Виктор Плицев
18. Роман Канаровский
19. Михаил Стребко...
22. Максим Цветков...
31. Никита Поршнев...
41. Денис Иродов
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
