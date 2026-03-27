Виктория Сливко: «Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке»
Виктория Сливко прокомментировала выступление в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону в Увате (3-е место).
Победу одержала Анастасия Халили, второе место заняла Анастасия Томшина.
«Была борьба за медали, я не думала ни про какие «уступать». Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке», — заявила Сливко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
