Виктория Сливко: «Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке»

Виктория Сливко прокомментировала выступление в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону в Увате (3-е место).

Победу одержала Анастасия Халили, второе место заняла Анастасия Томшина.

«Была борьба за медали, я не думала ни про какие «уступать». Боролась до последнего и знала, что если сяду на спуск первой, то 100% буду в тройке», — заявила Сливко.