Анастасия Халили: «Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, в марафоне смогу получить удовольствие»
Анастасия Халили высказалась о победе в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону в Увате.
— В целом довольны собой?
— Довольна. Честно, даже перед гонкой думала, выходить на финал или нет — не очень хорошо себя чувствую.
Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, в марафоне смогу получить удовольствие, — сказала Халили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Настю с победой! Неплохо справилась. Хотя такой формат гонок вообще не нравится. Больше лотерею напоминает.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем