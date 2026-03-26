Дмитрий Васильев: «У Наталии Шевченко редкое сочетание хорошей лыжной подготовки и стрельбы. Она составит серьезную конкуренцию иностранцам на Кубке мира»

Васильев: Наталия Шевченко составит конкуренцию иностранцам на Кубке мира.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выделил сильнейших российских биатлонистов в этом сезоне.

– Кого из российских биатлонистов вы могли бы выделить в этом сезоне? Кто мог бы хорошо смотреться на мировой арене сейчас?

– В этом сезоне блистал Халили , молодец! Бажин тоже здорово выступал, его стоит похвалить. Вот другие наши лидеры не очень себя проявили в этом году – Латыпов , Логинов . Они, видимо, выжидают, когда допустят наших биатлонистов на международные соревнования, и там еще проявят себя. Я уверен в этом.

Среди женщин появляются новые способные биатлонистки, а так в лидерах все те же. Наталия Шевченко просто зажигает, умница! У нее редкое сочетание хорошей лыжной подготовки, она бывшая лыжница, и стрельбы, которая сразу пошла у нее. Это уникальное явление. Шевченко – одна из наших фаворитов. Она, как и наши лучшие биатлонисты, составит серьезную конкуренцию иностранцам на Кубке мира, – сказал Васильев