Чемпионат России. Шевченко, Резцова, Халили, Сливко, Томшина, Казакевич пробегут суперпасьют

Шевченко, Резцова, Халили, Сливко пробегут суперпасьют на чемпионате России.

27 марта на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет женский суперпасьют.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Уват

Женщины

Суперпасьют

Начало квалификации – 10:00, начало финала – 12:00 по московскому времен, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

2. Юлия Коваленко

4. Ульяна Черепанова

5. Ирина Казакевич

7. Анастасия Гришина

8. Кира Дюжева

9. Анастасия Зырянова

10. Виктория Сливко

12. Екатерина Мошкова

13. Анастасия Шевченко

14. Инна Терещенко

15. Жанна Максимович

17. Ксения Довгая

19. Анастасия Егорова

20. Маргарита Болдырева

22. Наталия Шевченко

23. Елизавета Бурундукова

25. Анастасия Халили

26. Анастасия Томшина

27. Кристина Резцова

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате