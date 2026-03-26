Чемпионат России. Шевченко, Резцова, Халили, Сливко, Томшина, Казакевич пробегут суперпасьют
27 марта на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет женский суперпасьют.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Уват
Женщины
Суперпасьют
Начало квалификации – 10:00, начало финала – 12:00 по московскому времен, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Юлия Коваленко
4. Ульяна Черепанова
5. Ирина Казакевич
7. Анастасия Гришина
8. Кира Дюжева
9. Анастасия Зырянова
10. Виктория Сливко
12. Екатерина Мошкова
13. Анастасия Шевченко
14. Инна Терещенко
15. Жанна Максимович
17. Ксения Довгая
19. Анастасия Егорова
20. Маргарита Болдырева
22. Наталия Шевченко
23. Елизавета Бурундукова
25. Анастасия Халили
26. Анастасия Томшина
27. Кристина Резцова
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1 комментарий
ну пусть 3 сильнейших и завершат считай последнюю гонку сезона. Халили Резцова Шевченко - в таком порядке)
