Губерниев о суперпасьюте и суперспринте: «Наши друзья из СБР сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут»

Губерниев: в следующем сезоне СБР не будет проводить суперспринты и суперпасьюты.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил проведение суперпасьюта на российских соревнованиях по биатлону.

Сегодня Кирилл Бажин выиграл суперпасьют на чемпионате России в Увате, Карим Халили стал вторым, Алексей Вагин занял третье место.

«Вообще суперпасьют – это очень странная гонка. С этими форматами надо заканчивать. Просто придумали велосипед с квадратными колесами. Очень странный формат.

Наши друзья из Союза биатлонистов России сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут. Речь о суперпасьюте и суперспринте. Существуют нормальные гонки из олимпийской программы, все давно уже придумано», – сказал Губерниев.