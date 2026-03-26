Губерниев о суперпасьюте и суперспринте: «Наши друзья из СБР сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил проведение суперпасьюта на российских соревнованиях по биатлону.
Сегодня Кирилл Бажин выиграл суперпасьют на чемпионате России в Увате, Карим Халили стал вторым, Алексей Вагин занял третье место.
«Вообще суперпасьют – это очень странная гонка. С этими форматами надо заканчивать. Просто придумали велосипед с квадратными колесами. Очень странный формат.
Наши друзья из Союза биатлонистов России сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут. Речь о суперпасьюте и суперспринте. Существуют нормальные гонки из олимпийской программы, все давно уже придумано», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Не пора ли избавиться со следующего сезона и от этого ...овна?
Давно пора, пусть греблю комментирует)))
Уж в чём, в чём, а в сортах говна Губерник разбирается лучше всех :о))
Утром в комментарии расхваливал "уникальную гонку". Переобулся на лету.
А вы не чувствовали во время трансляции сарказма? Им прям сквозило от Губерниева. Только таблички сарказм не хватало
Ну жирнейший же сарказм
Сам ты гавно. Суперпреследование гораздо лучше обычного преследования
