  • Губерниев о суперпасьюте и суперспринте: «Наши друзья из СБР сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут»
8

Губерниев о суперпасьюте и суперспринте: «Наши друзья из СБР сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут»

Губерниев: в следующем сезоне СБР не будет проводить суперспринты и суперпасьюты.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил проведение суперпасьюта на российских соревнованиях по биатлону.

Сегодня Кирилл Бажин выиграл суперпасьют на чемпионате России в Увате, Карим Халили стал вторым, Алексей Вагин занял третье место.

«Вообще суперпасьют – это очень странная гонка. С этими форматами надо заканчивать. Просто придумали велосипед с квадратными колесами. Очень странный формат.

Наши друзья из Союза биатлонистов России сказали, что в следующем сезоне это говно проводить не будут. Речь о суперпасьюте и суперспринте. Существуют нормальные гонки из олимпийской программы, все давно уже придумано», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Не пора ли избавиться со следующего сезона и от этого ...овна?
Не пора ли избавиться со следующего сезона и от этого ...овна?
Давно пора, пусть греблю комментирует)))
Уж в чём, в чём, а в сортах говна Губерник разбирается лучше всех :о))
Утром в комментарии расхваливал "уникальную гонку". Переобулся на лету.
Утром в комментарии расхваливал "уникальную гонку". Переобулся на лету.
А вы не чувствовали во время трансляции сарказма? Им прям сквозило от Губерниева. Только таблички сарказм не хватало
Утром в комментарии расхваливал "уникальную гонку". Переобулся на лету.
Ну жирнейший же сарказм
Сам ты гавно. Суперпреследование гораздо лучше обычного преследования
Материалы по теме
❄️ Чемпионат России. Московская область с Халили выиграла смешанную эстафету, Беларусь со Смольской и Лазовским – 2-я, Тюменская область – 3-я
19 марта, 09:11
Дмитрий Губерниев: «Не считаю, что наши биатлонисты были бы в пролете на Олимпиаде. Как минимум бились бы за высокие места»
26 февраля, 11:00
Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты соответствуют мировому уровню. Это борьба за призы и топ-10 Кубка мира»
27 января, 06:48
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Чемпионат России. Бажин победил в суперпасьюте, Халили – 2-й, Вагин – 3-й
сегодня, 09:22
Виктория Сливко после замужества будет выступать под фамилией Бажина
сегодня, 08:46
Тарьей Бо о перераспределении наград ЧМ-2011 из-за допинг-дела Устюгова: «Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает»
сегодня, 06:23Фото
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате
сегодня, 05:57
Эрик Перро: «Я живу биатлоном с утра до вечера. Это вид спорта на выносливость, поэтому он требует огромного количества времени»
вчера, 14:31
Фийон-Майе об Олимпиаде-2030: «Если я буду чувствовать правильный эмоциональный настрой и мотивацию, я это сделаю»
вчера, 14:09
Ботн, Тандревольд и Киркеэйде выступят на чемпионате Норвегии по лыжам
вчера, 09:17
Зигфрид Мазе стал тренером сборной Франции по стрельбе
24 марта, 09:47
Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за отсутствия снега
24 марта, 07:31
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова одержала победу, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
24 марта, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем