Виктория Сливко после замужества будет выступать под фамилией Бажина
Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что собирается поменять фамилию после замужества.
Ранее стало известно, что Сливко и Кирилл Бажин обручились.
– Будете ли менять фамилию, когда выйдете замуж за Кирилла Бажина?
– Однозначно, буду.
– Олимпиада‑2030 во Франции ждет Викторию Бажину?
– Получается, что так, – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
PS: ноль хейта, Вика одна из любимых биатлонисток