Тарьей Бо о перераспределении наград ЧМ-2011 из-за допинг-дела Устюгова: «Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает»

Тарьей Бо о бронзе ЧМ-2011 после бана Устюгова: чистый спорт побеждает.

Норвежский биатлонист Тарьей Бо рад получить бронзу ЧМ-2011 после дисквалификации Евгения Устюгова .

На прошлой неделе во время этапа Кубка мира в Холменколлене Бо получил медаль масс-старта чемпионата мира 2011 года, которая досталась ему после бана россиянина за допинг.

«Вы заметили, что я стал старше? Медаль, которую я получил на этих выходных, на самом деле досталась мне 15 лет назад, в последней гонке чемпионата мира-2011.

Наконец-то у меня есть все 6🥇🥇🥇🥉🥉🥉. Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает, даже если это отнимает момент (триумфа)! Спасибо за все ваши сообщения», – написал Бо-старший.