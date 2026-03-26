Тарьей Бо о перераспределении наград ЧМ-2011 из-за допинг-дела Устюгова: «Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает»
На прошлой неделе во время этапа Кубка мира в Холменколлене Бо получил медаль масс-старта чемпионата мира 2011 года, которая досталась ему после бана россиянина за допинг.
«Вы заметили, что я стал старше? Медаль, которую я получил на этих выходных, на самом деле досталась мне 15 лет назад, в последней гонке чемпионата мира-2011.
Наконец-то у меня есть все 6🥇🥇🥇🥉🥉🥉. Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает, даже если это отнимает момент (триумфа)! Спасибо за все ваши сообщения», – написал Бо-старший.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: инстаграм Тарьея Бо
Тогда в 2011 на ЧМ вся сборная просто еле ползла, чудом было серебро Максима Максимова в индивидуалке, и то он был на самоподготовке вне сборной
Устюгов был бледной тенью себя прошлогоднего образца Ванкувера-2010, когда божил на финишных кругах, и вроде только насчет нулей на рубеже стал 2м. Что ж за допинг такой, интересно)))