  • Тарьей Бо о перераспределении наград ЧМ-2011 из-за допинг-дела Устюгова: «Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает»
Тарьей Бо о перераспределении наград ЧМ-2011 из-за допинг-дела Устюгова: «Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо рад получить бронзу ЧМ-2011 после дисквалификации Евгения Устюгова.

На прошлой неделе во время этапа Кубка мира в Холменколлене Бо получил медаль масс-старта чемпионата мира 2011 года, которая досталась ему после бана россиянина за допинг.

«Вы заметили, что я стал старше? Медаль, которую я получил на этих выходных, на самом деле досталась мне 15 лет назад, в последней гонке чемпионата мира-2011.

Наконец-то у меня есть все 6🥇🥇🥇🥉🥉🥉. Это хороший знак, что чистый спорт в конце концов побеждает, даже если это отнимает момент (триумфа)! Спасибо за все ваши сообщения», – написал Бо-старший.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: инстаграм Тарьея Бо
Евгений Устюгов
Тарьей Бо
сборная России
допинг
Чемпионат мира по биатлону
сборная Норвегии
Так странно все это, конечно
Тогда в 2011 на ЧМ вся сборная просто еле ползла, чудом было серебро Максима Максимова в индивидуалке, и то он был на самоподготовке вне сборной

Устюгов был бледной тенью себя прошлогоднего образца Ванкувера-2010, когда божил на финишных кругах, и вроде только насчет нулей на рубеже стал 2м. Что ж за допинг такой, интересно)))
Меня тогда удивляли перепады некоторых российских биатлонистов в плане скорости, либо боги, либо большие проигрыши. Они по итогу потом и попадались. Те, кто не в форме даже был, не проседали так, по итогу не запятнаны. Это так, личное наблюдение
Материалы по теме
Тарьей Бо получил бронзовую медаль ЧМ-2011 в масс-старте, перешедшую ему после дисквалификации Устюгова
21 марта, 16:27Фото
Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
2 марта, 18:08
«По совокупности назвал бы сильнейшим Фуркада. Пятым – Шипулина». Бажин составил топ-5 лучших биатлонистов
26 февраля, 17:02
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Чемпионат России. Бажин победил в суперпасьюте, Халили – 2-й, Вагин – 3-й
сегодня, 09:22
Виктория Сливко после замужества будет выступать под фамилией Бажина
сегодня, 08:46
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате
сегодня, 05:57
Эрик Перро: «Я живу биатлоном с утра до вечера. Это вид спорта на выносливость, поэтому он требует огромного количества времени»
вчера, 14:31
Фийон-Майе об Олимпиаде-2030: «Если я буду чувствовать правильный эмоциональный настрой и мотивацию, я это сделаю»
вчера, 14:09
Ботн, Тандревольд и Киркеэйде выступят на чемпионате Норвегии по лыжам
вчера, 09:17
Зигфрид Мазе стал тренером сборной Франции по стрельбе
24 марта, 09:47
Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за отсутствия снега
24 марта, 07:31
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова одержала победу, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
24 марта, 07:31
Кубок Содружества. Общий зачет. Латыпов победил, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
24 марта, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
