Чемпионат России. Суперпасьют. Халили, Поварницын, Корнев, Колотов, Поршнев, Цветков, Стрельцов выступят в квалификации
Биатлонисты выступят в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону.
26 марта в Увате на чемпионате России по биатлону пройдет мужской суперпасьют.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Уват
Мужчины, суперпасьют
Начало квалификации – 10.00 по московскому времени, финал – 12.00. Прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Иван Колотов
5. Михаил Бурундуков
7. Кирилл Стрельцов
10. Карим Халили
15. Александр Поварницын
17.Алексей Вагин
18. Савелий Коновалов
19. Максим Цветков
20. Роман Сурнев
24. Евгений Сидоров
26. Роман Еремин
27. Александр Корнев
30. Кирилл Бажин
42. Денис Иродов
51. Александр Бектуганов
57. Никита Поршнев
61. Владислав Вечканов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
