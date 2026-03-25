  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эрик Перро: «Я живу биатлоном с утра до вечера. Это вид спорта на выносливость, поэтому он требует огромного количества времени»
0

Французский биатлонист Эрик Перро рассказал, от чего ему приходится отказываться ради спортивной карьеры.

«Я живу биатлоном с утра до вечера. Это вид спорта на выносливость, поэтому он требует огромного количества времени. Все лето мы тренируемся по два раза в день. 

В этой профессии ты обязан делать выбор. Мне повезло, что меня окружают замечательные люди, особенно моя девушка — это помогает мне сохранять здоровый баланс
 
Я не могу гулять каждый вечер. При этом я не лишаю себя всего, я стараюсь получать удовольствие от жизни. Но я не могу быть на вечеринках каждый вечер. Мы отпраздновали успех в конце сезона, и этого более чем достаточно», – сказал Перро. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Эрик Перро
сборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
