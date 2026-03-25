Фийон-Майе об Олимпиаде-2030: «Если я буду чувствовать правильный эмоциональный настрой и мотивацию, я это сделаю»
Фийон-Майе об ОИ-2030: Если будут настрой и мотивация, я это сделаю.
Шестикратный олимпийский чемпион Кентен Фийон-Майе высказался об участии в следующих Олимпийских играх.
Олимпиада-2030 пройдет во французских Альпах. Кентену на тот момент будет 37 лет.
«Если я буду чувствовать правильный эмоциональный настрой и мотивацию, необходимую для того, чтобы продолжать еще четыре года, я это сделаю.
Но мне придется грамотно распределять время, потому что я старею, особенно если заглядывать на четыре года вперед.
Мне также нужно совмещать время с семьей и максимально интенсивные тренировки. Так что это мой следующий вызов, помимо улучшения стрельбы.
Я люблю свою жизнь, люблю свою работу и люблю соревноваться на самом высоком уровне в биатлоне», – сказал Фийон-Майе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
