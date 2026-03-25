Ботн, Тандревольд и Киркеэйде выступят на чемпионате Норвегии по лыжам.

Норвежские биатлонистки Ингрид Тандревольд и Марен Киркеэйде примут участие в чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.

Турнир пройдет в Люгне с 27 по 29 марта. Обе спортсменки заявлены на «разделки» на 5 км классикой и 30 км коньком.

Также в соревнованиях намерен участвовать Йохан-Олав Ботн – он планирует пробежать коньковую «разделку» на 50 км.