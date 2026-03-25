Ботн, Тандревольд и Киркеэйде выступят на чемпионате Норвегии по лыжам

Норвежские биатлонистки Ингрид Тандревольд и Марен Киркеэйде примут участие в чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.

Турнир пройдет в Люгне с 27 по 29 марта. Обе спортсменки заявлены на «разделки» на 5 км классикой и 30 км коньком.

Также в соревнованиях намерен участвовать Йохан-Олав Ботн – он планирует пробежать коньковую «разделку» на 50 км.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
Ого, интересно на классику посмотреть!
я бы посмотрел, действительно интересно.
Ну рыжая то умеет бегать классику , а вот Тундра -вроде не замечена была на классике -рыжик то с 3 лет на лыжах , длаго есть с кого брать пример- дядя то не последний лыжник был -топ.
Думаю тундра тоже умеет классику бегать
