Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате
Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Увате.
С 26 по 29 марта в Увате пройдут гонки чемпионата России по биатлону.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Уват
Расписание трансляций
26 марта, четверг
10:00 – суперпасьют, квалификация, мужчины
12:00 – суперпасьют, финал, мужчины
27 марта, пятница
10:00 – суперпасьют, квалификация, женщины
12:00 – суперпасьют, финал, женщины
28 марта, суббота
9:30 – гонка 40 км, мужчины
29 марта, воскресенье
9:30 – гонка 30 км, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
5 комментариев
гонки 40 км и 30-жестко..Много ли наберут участников?
Вот вроде и не очень относишься к Шевченко Н., потому что очередная сильно переоцененная и распиаренная россиянами за паспорт и флаг средненькая спортсменка. А в то же время и ее жалко. И ее россияне обла пошили с отменой этапа и отдали возможно ее БХГ Пердите Дуранго росбиатлона Резцовой. Короче как всегда все хитросделано и наперекосяк в росбиатлоне.
Ну вообще марафоны всегда были интересными гонками. Только в Увате +10...
