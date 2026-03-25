Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате

Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Увате.

С 26 по 29 марта в Увате пройдут гонки чемпионата России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Уват

Расписание трансляций

26 марта, четверг

10:00 – суперпасьют, квалификация, мужчины

12:00 – суперпасьют, финал, мужчины

27 марта, пятница

10:00 – суперпасьют, квалификация, женщины

12:00 – суперпасьют, финал, женщины

28 марта, суббота

9:30 – гонка 40 км, мужчины

29 марта, воскресенье

9:30 – гонка 30 км, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».