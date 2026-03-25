Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Увате

Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Увате.

С 26 по 29 марта в Увате пройдут гонки чемпионата России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Уват

Расписание трансляций

26 марта, четверг

10:00 – суперпасьют, квалификация, мужчины

12:00 – суперпасьют, финал, мужчины

27 марта, пятница

10:00 – суперпасьют, квалификация, женщины

12:00 – суперпасьют, финал, женщины

28 марта, суббота

9:30 – гонка 40 км, мужчины

29 марта, воскресенье

9:30 – гонка 30 км, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
5 комментариев
гонки 40 км и 30-жестко..Много ли наберут участников?
Вот вроде и не очень относишься к Шевченко Н., потому что очередная сильно переоцененная и распиаренная россиянами за паспорт и флаг средненькая спортсменка. А в то же время и ее жалко. И ее россияне обла пошили с отменой этапа и отдали возможно ее БХГ Пердите Дуранго росбиатлона Резцовой. Короче как всегда все хитросделано и наперекосяк в росбиатлоне.
Ну вообще марафоны всегда были интересными гонками. Только в Увате +10...
Рекомендуем
Главные новости
Ботн, Тандревольд и Киркеэйде выступят на чемпионате Норвегии по лыжам
сегодня, 09:17
Зигфрид Мазе стал тренером сборной Франции по стрельбе
вчера, 09:47
Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за отсутствия снега
вчера, 07:31
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова одержала победу, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
вчера, 07:31
Кубок Содружества. Общий зачет. Латыпов победил, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
вчера, 07:29
Тренеры Ройселанн и Мерингер завершили работу с женской сборной Германии по биатлону
вчера, 07:15
Тихонов о Свищеве: «Это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Это неправильно, должны управлять профессионалы»
23 марта, 20:03
Ишмуратова о проблемах с интернетом в Москве: «Я радуюсь. Если телефон не работает, появляется время для чего-то другого»
23 марта, 17:52
Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира
22 марта, 16:06
Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»
22 марта, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем