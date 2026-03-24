Зигфрид Мазе стал тренером сборной Франции по стрельбе

Зигфрид Мазе вошел в тренерский штаб сборной Франции по биатлону.

Федерация лыжного спорта Франции (FFS) официально подтвердила назначение Зигфрида Мазе тренером французской сборной по стрельбе.

«После нескольких лет, проведенных в норвежской сборной по биатлону, Зигфрид Мазе вернется в команду Франции в качестве тренера по стрельбе со следующего сезона», — говорится в сообщении организации в соцсети.

Мазе работал со сборной Норвегии с 2016-го по 2026 год.