Зигфрид Мазе стал тренером сборной Франции по стрельбе
Зигфрид Мазе вошел в тренерский штаб сборной Франции по биатлону.
Федерация лыжного спорта Франции (FFS) официально подтвердила назначение Зигфрида Мазе тренером французской сборной по стрельбе.
«После нескольких лет, проведенных в норвежской сборной по биатлону, Зигфрид Мазе вернется в команду Франции в качестве тренера по стрельбе со следующего сезона», — говорится в сообщении организации в соцсети.
Мазе работал со сборной Норвегии с 2016-го по 2026 год.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
1 комментарий
В женский, или мужской ТШ?
