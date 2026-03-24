Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за отсутствия снега

Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий.

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий. 

Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. 

«Финальный этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону отменен.

Шестой этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменен из-за отсутствия снега. В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности.

Ранее по той же причине был отменен традиционный Мурманский лыжный марафон.

Итоги Кубка Содружества сезона-2025/26 будут подведены по пяти проведенным этапам. Обладателями главного трофея стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова», – написал Аверьянов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
Сергей Аверьянов
Всегда можно в Якутии провести, там сейчас и снег есть и не -50
Ответ Alibi_URAL
Всегда можно в Якутии провести, там сейчас и снег есть и не -50
а трассы есть?
Ответ Владимир Мизгинов
а трассы есть?
Там тундра на тысячи километров, пробьют лыжню себе 😂
Ещё не так давно говорили что кубок мира загнётся без России – конец сезона проводить негде, а сейчас отменяется заключительный этап биатлона из-за отсутствия снега.
Ну и ну, а то ведь снега нигде нет, очень мало в России!
Надо в Сочи было проводить, как олимпиаду в 14-м.
А перенести не вариант? Неужели нигде нет снега?
Материалы по теме
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова одержала победжу, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
37 минут назад
Кубок Содружества. Общий зачет. Латыпов победил, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
39 минут назад
❄️ Чемпионат России. Московская область с Халили выиграла смешанную эстафету, Беларусь со Смольской и Лазовским – 2-я, Тюменская область – 3-я
19 марта, 09:11
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова одержала победжу, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
37 минут назад
Кубок Содружества. Общий зачет. Латыпов победил, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
39 минут назад
Тренеры Ройселанн и Мерингер завершили работу с женской сборной Германии по биатлону
53 минуты назад
Тихонов о Свищеве: «Это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Это неправильно, должны управлять профессионалы»
вчера, 20:03
Ишмуратова о проблемах с интернетом в Москве: «Я радуюсь. Если телефон не работает, появляется время для чего-то другого»
вчера, 17:52
Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира
22 марта, 16:06
Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»
22 марта, 16:03
Ботн о победе в масс-старте: «Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя плохо»
22 марта, 15:55
Зигфрид Мазе вернется в сборную Франции после 10 лет работы с командой Норвегии
22 марта, 15:53
Кубок мира. Общий зачет. Перро победил, Лагрейд – 2-й, Ботн – 3-й
22 марта, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем