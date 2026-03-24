Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за отсутствия снега
Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
«Финальный этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону отменен.
Шестой этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменен из-за отсутствия снега. В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности.
Ранее по той же причине был отменен традиционный Мурманский лыжный марафон.
Итоги Кубка Содружества сезона-2025/26 будут подведены по пяти проведенным этапам. Обладателями главного трофея стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова», – написал Аверьянов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
8 комментариев
Всегда можно в Якутии провести, там сейчас и снег есть и не -50
а трассы есть?
Там тундра на тысячи километров, пробьют лыжню себе 😂
Ещё не так давно говорили что кубок мира загнётся без России – конец сезона проводить негде, а сейчас отменяется заключительный этап биатлона из-за отсутствия снега.
Ну и ну, а то ведь снега нигде нет, очень мало в России!
Надо в Сочи было проводить, как олимпиаду в 14-м.
А перенести не вариант? Неужели нигде нет снега?
