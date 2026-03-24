Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за отсутствия снега

Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий.

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменен из-за погодных условий.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Финальный этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону отменен.

Шестой этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменен из-за отсутствия снега. В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности.

Ранее по той же причине был отменен традиционный Мурманский лыжный марафон.

Итоги Кубка Содружества сезона-2025/26 будут подведены по пяти проведенным этапам. Обладателями главного трофея стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова», – написал Аверьянов.