Тренеры Ройселанн и Мерингер завершили работу с женской сборной Германии по биатлону

Тренеры Ройселанн и Мерингер ушли из женской сборной Германии.

Тренеры Сверре Ройселанн и Кристиан Мерингер покидают женскую сборную Германии по биатлону. 

Об этом заявил спортивный директор немецкой команды Феликс Биттерлинг. 

«Кристиан Мерингер и Сверре Ульсбю-Ройселанн покидают женскую команду. Сверре — исключительная личность, но на данный момент наши потребности и его личная ситуация не совсем совпадают.

У нас есть ощущение, что мы не можем на него рассчитывать в достаточной степени, а он сам слишком часто чувствует себя [мыслями] далеко от дома», – сказал Биттерлинг эфире ZDF.

Ранее стало известно, что Ройселанн перенес операцию по поводу рака яичка, а его жена, трехкратная олимпийская чемпионка Марте Ульсбю-Ройселанн, ждет второго ребенка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Феликс Биттерлинг
Кристиан Мерингер
Сверре Ройселанн
Наконец то. Надо найти нормальных тренеров, но хороших очень мало.
