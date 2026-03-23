  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
94

Ишмуратова о проблемах с интернетом в Москве: «Я радуюсь. Если телефон не работает, появляется время для чего-то другого»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась об отключениях мобильного интернета в Москве.

«Проблемы с интернетом в Москве? Я очень даже радуюсь, что есть такие проблемы. Мы настолько прикипели к телефонам, что, если вдруг ты его оставил дома, это катастрофа. Все общение у нас там. Мы разучились разговаривать друг с другом. Мы не знаем соседей. Дай бог, чтобы мы здороваться не перестали, а то, думаю, мы скоро можем с этим перестать: не знаешь человека и чего с ним здороваться?

Я радуюсь. Понятно, что для туристов или гостей города эти проблемы с интернетом очень сложны. Но у меня, если телефон не работает, появляется время для чего-то другого.

Я все-таки военнослужащий, поэтому на работе мы не пользуемся телефоном. У нас на совещаниях разрешены только кнопочные телефоны. Поэтому от отсутствия интернета не страдаю. Есть служебная электронная почта, которой мы все пользуемся. На работу это никак не влияет», – сказала Ишмуратова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoСветлана Ишмуратова
интернет
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Утильсбор ввели - я радуюсь. Появилось время для пеших прогулок.
ЖКХ вырос - я радуюсь, раньше лягу спать.
Если голова не работает, я ей ем.
Ответ R Kukhov
Вот-вот. А интернет ваш нам и не нужОн
Ответ R Kukhov
Комментарий скрыт
Отложить телефон можно и при работающем интернете. Если вы в нем залипаете, то это ваша проблема.
Ответ Distroff
Она и не залипает. Просто говорит то, что ей скажут
дело базарит. к электричеству и огню тоже сильно прикипели.
Ответ MrFrost
Ну, вообще-то, если железо и бронзу устранить, глядишь, Ирековна и с соседями познакомится. Может, и разговаривать научится. Хотя, вряд ли.
Когда в лесу найдешь грибника без сознания, вспомнишь быстро все прелести мобильного интернета и сотовой связи. Геолокация спасёт. В Японии вон пожилым людям дарят умные часы, чтобы если человек потерял бы сознание эту информацию сразу же передали бы в ближайщую больницу и родственникам. Интернет сегодня это жизненная необходимость. Интернет это нетолько тик ток и рилсы.
Ответ Ljorke
А вот в России пожилым людям дарят возможность поработать до самой смерти, так сказать в отличие от Японии экономим на умных часах
А у кого-то бизнес сыпется
Ответ ABIBAS
Комментарий скрыт
Ответ old_wolf
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Насколько же спортсмены недалëкие люди, не перестану этому удивляться
Ответ Сергей Логинов
А вот не будь у вас интернета, удивляться бы не пришлось😁
Ответ Владислав Романов
😁😁😁это очень хорошо
типичная из мерзких 4х букв.
Ответ prod1
Комментарий скрыт
Ответ prod1
Комментарий скрыт
Ну а что вы думали, когда мозгов нет, таким спортсменам как-то финансово себя содержать же нужно
Ответ Александр Кошечкин
Хуже, она все прекрасно понимает
когда обезьяны по лианам скачут- тоже радуются.
Интересно было бы прочитать, как она будет описывать преимущества пропажи из оборота туалетной бумаги...
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
