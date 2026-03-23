Тихонов о Свищеве: «Это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Это неправильно, должны управлять профессионалы»

  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
15

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о назначении депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил в этой должности главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Я скажу: это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Если завтра Свищеву предложат возглавить космонавтику, я думаю, он тоже не откажется. Я удивляюсь одному: у нас масса примеров.

Мне всегда достаточно было биатлона – профессиональная команда во главе с Тихоновым была лучшей в мире, причем практически 12 или 13 лет. Потом перевыбрали, собрали новую команду, развалили до основания, выгнали отовсюду. Это надо как пример приводить.

Если бы у меня была возможность задать Свищеву вопросы, он ни на один не ответит. Ну как можно управлять, сидя в Госдуме? Мне непонятно. Я ведь говорил с министром на эту тему. Это неправильно. Должны управлять профессионалы. Самая большая беда России – это назначение своих людей. Мы убедились в этом во многих отраслях. На сегодняшний день я не могу назвать ни одной отрасли, которая была бы на мировом уровне. Вот просто не вижу.

Могу привести пример из своей жизни: когда развалился Союз, мы оказались на улице. Друзья предложили мне должность замминистра легкой промышленности: автомобиль, дача, кабинет, секретарь – все, зарплата шикарная. Я отказался. Как я буду выглядеть, не зная отрасли, не имея образования? А этим все равно – какая разница, разваливать Россию или не разваливать? Я не сомневаюсь, что с них будет так же, как с гуся вода. А все остальное ляжет на министерство», – сказал Тихонов.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Ассоциация лыжных видов спорта России
Дмитрий Свищев
Александр Тихонов
Государственная дума
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортивный министр из той же, банной, категории...
Ответ Андрей Романов
Спортивный министр из той же, банной, категории...
ё
Ответ Андрей Романов
Спортивный министр из той же, банной, категории...
Ну да, выбирает🤡 себе под стать🤦🏻
Прав, везде непрофессионализм и кумовство. Отсюда такие результаты!
Так у нас на 90%+ должностей такие люди
Ну тут согласен с каждым словом- непрофессионалы сейчас практически везде.
Просто не лыжный человек, наверное...
В кои веки соглашусь
Предложили бы космонавтику "осваивать"🤣) ну так Рогозину, журналисту по профессии, как то не особо мешало языком чесать про батуты, будучи главой Роскосмоса)или Сердюков-мебельщик(МО), или Ткачев(после губернаторства Кубани министр СХ.. сейчас на минуточку офиц долларовый миллиардер) и тд и тд....
А на счёт профессионализма в той или иной области, в современной России этот вопрос давно не актуален) тут главное быть в "колоде своих лояльных" и в конце года "показывать цифры роста")
Однако, всё именно так
Ну недавно он за а пиво на стадионах ратовал. Наш чел!!!
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
сегодня, 15:32
Юрий Бородавко: «Свищев действительно погружен в спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, все сдвинется в лучшую сторону»
сегодня, 15:00
Александр Панжинский: «Пока сложно оценить, каким руководителем станет Свищев. Верю, что у него получится открыть двери международного спорта»
сегодня, 13:14
Рекомендуем
Главные новости
Ишмуратова о проблемах с интернетом в Москве: «Я радуюсь. Если телефон не работает, появляется время для чего-то другого»
сегодня, 17:52
Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира
вчера, 16:06
Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»
вчера, 16:03
Ботн о победе в масс-старте: «Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя плохо»
вчера, 15:55
Зигфрид Мазе вернется в сборную Франции после 10 лет работы с командой Норвегии
вчера, 15:53
Кубок мира. Общий зачет. Перро победил, Лагрейд – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 15:45
Кубок мира. Перро победил в зачете масс-стартов, Ботн – 2-й, Лагрейд – 3-й
вчера, 15:40
Ботн одержал пятую победу в карьере, у Наврата – 7-й подиум, у Перро – 21-й
вчера, 15:39
Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
вчера, 15:35
❄️ Кубок мира. Ботн выиграл масс-старт, Наврат – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й
вчера, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем