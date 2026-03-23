Тихонов о Свищеве: «Это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Это неправильно, должны управлять профессионалы»

Тихонов о Свищеве: это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о назначении депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.

Свищев сменил в этой должности главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Я скажу: это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Если завтра Свищеву предложат возглавить космонавтику, я думаю, он тоже не откажется. Я удивляюсь одному: у нас масса примеров.

Мне всегда достаточно было биатлона – профессиональная команда во главе с Тихоновым была лучшей в мире, причем практически 12 или 13 лет. Потом перевыбрали, собрали новую команду, развалили до основания, выгнали отовсюду. Это надо как пример приводить.

Если бы у меня была возможность задать Свищеву вопросы, он ни на один не ответит. Ну как можно управлять, сидя в Госдуме? Мне непонятно. Я ведь говорил с министром на эту тему. Это неправильно. Должны управлять профессионалы. Самая большая беда России – это назначение своих людей. Мы убедились в этом во многих отраслях. На сегодняшний день я не могу назвать ни одной отрасли, которая была бы на мировом уровне. Вот просто не вижу.

Могу привести пример из своей жизни: когда развалился Союз, мы оказались на улице. Друзья предложили мне должность замминистра легкой промышленности: автомобиль, дача, кабинет, секретарь – все, зарплата шикарная. Я отказался. Как я буду выглядеть, не зная отрасли, не имея образования? А этим все равно – какая разница, разваливать Россию или не разваливать? Я не сомневаюсь, что с них будет так же, как с гуся вода. А все остальное ляжет на министерство», – сказал Тихонов.

