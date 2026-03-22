Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»

Кристиансен: Мазе много значил для сборной Норвегии. Это была «золотая эра».

Биатлонисты Ветле Кристиансен и Стурла Лагрейд высказались об уходе тренера Зигфрида Мазе из сборной Норвегии.

«Он значил для нас очень, очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона», – заявил Кристиансен.

«Зигфрид был прекрасным спарринг-партнером, тренером и другом. К нему можно было обратиться по любому вопросу», — добавил Лагрейд.

Мазе продолжит тренерскую карьеру в сборной Франции.