4

Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»

Кристиансен: Мазе много значил для сборной Норвегии. Это была «золотая эра».

Биатлонисты Ветле Кристиансен и Стурла Лагрейд высказались об уходе тренера Зигфрида Мазе из сборной Норвегии. 

«Он значил для нас очень, очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона», – заявил Кристиансен.

«Зигфрид был прекрасным спарринг-партнером, тренером и другом. К нему можно было обратиться по любому вопросу», — добавил Лагрейд.

Мазе продолжит тренерскую карьеру в сборной Франции. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Мазе не взял Бьорндалена на Олимпиаду в Китай, к которой тот готовился 4 года, предпочтя ему Бьонтегора, который занимал там 30-е места. Я лично его запомнил по этому поступку, не уверен что без него норвежцам станет хуже, скорее ослабят основного конкурента
Ответ Petr Ostapenko
Корею*
Ответ Petr Ostapenko
В сборной Франции не Мазе будет решать, кого куда брать.
Кто же теперь будет тренерами у норгов -ушел же и Обереггер-найти двух топ тренеров по стрельбе-это не на рынок сходить за луком.
