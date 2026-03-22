Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»
Кристиансен: Мазе много значил для сборной Норвегии. Это была «золотая эра».
Биатлонисты Ветле Кристиансен и Стурла Лагрейд высказались об уходе тренера Зигфрида Мазе из сборной Норвегии.
«Он значил для нас очень, очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона», – заявил Кристиансен.
«Зигфрид был прекрасным спарринг-партнером, тренером и другом. К нему можно было обратиться по любому вопросу», — добавил Лагрейд.
Мазе продолжит тренерскую карьеру в сборной Франции.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
4 комментария
Мазе не взял Бьорндалена на Олимпиаду в Китай, к которой тот готовился 4 года, предпочтя ему Бьонтегора, который занимал там 30-е места. Я лично его запомнил по этому поступку, не уверен что без него норвежцам станет хуже, скорее ослабят основного конкурента
Мазе не взял Бьорндалена на Олимпиаду в Китай, к которой тот готовился 4 года, предпочтя ему Бьонтегора, который занимал там 30-е места. Я лично его запомнил по этому поступку, не уверен что без него норвежцам станет хуже, скорее ослабят основного конкурента
Корею*
Мазе не взял Бьорндалена на Олимпиаду в Китай, к которой тот готовился 4 года, предпочтя ему Бьонтегора, который занимал там 30-е места. Я лично его запомнил по этому поступку, не уверен что без него норвежцам станет хуже, скорее ослабят основного конкурента
В сборной Франции не Мазе будет решать, кого куда брать.
Кто же теперь будет тренерами у норгов -ушел же и Обереггер-найти двух топ тренеров по стрельбе-это не на рынок сходить за луком.
