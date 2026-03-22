Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира

Немецкие биатлонисты впервые в истории провели сезон без побед на Кубке мира.

Сборная Германии по биатлону впервые в своей истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира.

По итогам сезона-2025/26 на счету команды две серебряные и шесть бронзовых медалей. На Олимпиаде-2026 немцы взяли одну бронзу.

Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд финишировали первыми в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Нове-Место, но победу аннулировали из нарушения техники безопасности со стороны Фихтнер.