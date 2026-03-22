  • Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира
Сборная Германии по биатлону впервые в своей истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира.

По итогам сезона-2025/26 на счету команды две серебряные и шесть бронзовых медалей. На Олимпиаде-2026 немцы взяли одну бронзу.

Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд финишировали первыми в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Нове-Место, но победу аннулировали из нарушения техники безопасности со стороны Фихтнер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport1
Вот это да! Но почему-то это не удивляет. Немецкий биатлон сейчас если не в кризисе, то он явно сейчас не в лучшем состоянии. Лыжи примерно в том же состоянии
Рёш, Люк, Фишер... где они теперь?)))
Ответ Иван Петров
колбаски с пивасом в своем доме на природе попивают)
Не одержала (с). Повнимательнее, редактура
Ответ Василий Малышкин
Очень быстро исправили. Видно читают комменты.
А кому там одерживать победы? Самая слабая сборная лет за 25 точно
Ответ Arty K.
Франциска бегала до марта, но в прошлом году и Селина Гротиан выиграла гонку.
Вау! Вот это да!!!
А где же Германия правь биатлоном? )
Ответ berger
медведь 2006? В блоке давно, туда ему и дорога русофобу
Ответ Мирон_1117048076
Вот поэтому и не правит больше
Получается мы выступили на КМ примерно "в одни ноги" с немцами
Ответ Сергей Швалев
Но есть нюанс
Панды нет потому что. Панда вернись! Германия без тебя не правит биатлоном
Ответ rashnew
какая панда, колобулю верните!
На этот цикл были большие надежды, но увы. Олимпийский сезон получился провальным. Регресс фактически у всех, даже у Пройс. Но ей простительно, она выиграла БХГ, а сейчас закончила. Про остальных больше нечего сказать. Провал и все! Германии нужны перемены в биатлоне. Иначе это будет уровень Италии и Чехии
Ответ MoleculaRU
До уровня Италии нынешней Германии устать как работать
Надо искать российский след, сто пудово.
