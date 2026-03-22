Ботн о победе в масс-старте: «Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя плохо»

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн заявил, что плохо чувствовал себя перед масс-стартом на Кубке мира в Холменколлене.

В гонке он одержал победу, опередив немца Филиппа Наврата.

«Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя довольно плохо. Но потом мне стало гораздо лучше», — заявил Ботн.