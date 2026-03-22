Ботн о победе в масс-старте: «Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя плохо»
Ботн: последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя довольно плохо.
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн заявил, что плохо чувствовал себя перед масс-стартом на Кубке мира в Холменколлене.
В гонке он одержал победу, опередив немца Филиппа Наврата.
«Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя довольно плохо. Но потом мне стало гораздо лучше», — заявил Ботн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Ну то, что 2 сезона бегал быстро, но не мог попасть на кубок мира и закрепиться там из-за плохой, а тут с первого этапа стал топом и стрельба чуть ли не вторая после Стурлы.
Если еще скорость стрельбы увеличит, что вообще всем хана.