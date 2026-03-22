Зигфрид Мазе вернется в сборную Франции после 10 лет работы с командой Норвегии

Тренер по биатлону Мазе вернется в сборную Франции.

«В следующем сезоне я возвращаюсь во Францию. Это больше не секрет. Я буду работать со сборной Франции. Не знаю пока, с мужчинами или женщинами, скорее всего, с женщинами – с ними я еще не работал. Для меня это будет хороший вызов», – сказал Мазе в эфире NRK.

Французский специалист с 2016 года работал с мужской командой Норвегии в качестве тренера по стрельбе.