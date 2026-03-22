Зигфрид Мазе вернется в сборную Франции после 10 лет работы с командой Норвегии
Тренер по биатлону Зигфрид Мазе снова будет работать со сборной Франции.
«В следующем сезоне я возвращаюсь во Францию. Это больше не секрет. Я буду работать со сборной Франции. Не знаю пока, с мужчинами или женщинами, скорее всего, с женщинами – с ними я еще не работал. Для меня это будет хороший вызов», – сказал Мазе в эфире NRK.
Французский специалист с 2016 года работал с мужской командой Норвегии в качестве тренера по стрельбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
19 комментариев
В мужской сборной и так дела нормально, там что-то менять - только портить. А вот в женской надо дожимать: Симон, Мишлон, Ришар, Бреза-Буше, Шово по тоталу дружно откатились в этом сезоне. Да и от Бене я ждал большего, хотя она так-то в топ-10 тотала залетела. Хотя вне исторического контекста дела у сборной Франции прекрасные: четверо в 10-ке, пятеро в 20-ке, шестеро в 30-ке. По представительству в топ-30 и топ-10 лучшая сборная
Этот сезон именно что касается Тотала, то не нужно сравнивать с предыдущими годами. Так как это сезон олимпийский и в большинстве случае все нацелены на ОИ, чем на Тотал. И Симон кстати пропускала 4 гонки, так что она не в счет.
Все-таки Франция) интересно
Видимо хочет Перро огранить)
а что его огранять то? Он и так ограненный. Мазе не хочет поднять хотя бы болгарскую сборную , как это делает Пихлер, не он только по тем сборные которые и так в тоталле. Не уважаю его , как гражданина и если французы, которые и так без него в порядке, возьмут его обратно (предателя) я их меньше уважать стану.
Сделает из Перо нового Фуркада в картонную фигуру которого Свендсен и братья Бе в бессильной злобе метали топор на одной из телепередач 🤣 Вообще его надо было покупать в Германию, там совсем плохо с биатлоном стало
Домашние игры, всё ясно и просто
Погулял, погулял - вернулся )))))))
Серьезный тренер.
Фу, ренегат. 10 лет на астматиков пахал, а когда у них ингаляторы кончились, решил вернуться.
Мазе предатель, предал своего лучшего ученика Мартена Фуркада, команду, и ушёл к главным соперникам, а теперь решил вернуться обратно.
Добро пожаловать домой) Пожалуйста, спаси стрельбу Брезы 🙏🏻
Как быстро время прошло
Хммм... интересно
