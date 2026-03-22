Ботн одержал пятую победу в карьере, у Наврата – 7-й подиум, у Перро – 21-й
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Это пятая победа в его карьере. Всего у норвежца 8 подиумов (5-0-3).
Второе место занял немец Филипп Наврат. На его счету 7 подиумов в карьере (1-3-3).
Третьим стал француз Эрик Перро. Он поднялся на пьедестал в 21-й раз в карьере (8-8-5).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
открыл сезон победой и закрыл
А в январе прятался от допинг офицеров ☺️
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем