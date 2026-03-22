Ботн одержал пятую победу в карьере, у Наврата – 7-й подиум, у Перро – 21-й

Норвежский биатлонист Ботн одержал пятую победу в карьере.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Это пятая победа в его карьере. Всего у норвежца 8 подиумов (5-0-3).

Второе место занял немец Филипп Наврат . На его счету 7 подиумов в карьере (1-3-3).

Третьим стал француз Эрик Перро . Он поднялся на пьедестал в 21-й раз в карьере (8-8-5).