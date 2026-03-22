Ботн одержал пятую победу в карьере, у Наврата – 7-й подиум, у Перро – 21-й

Норвежский биатлонист Ботн одержал пятую победу в карьере.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Это пятая победа в его карьере. Всего у норвежца 8 подиумов (5-0-3).

Второе место занял немец Филипп Наврат. На его счету 7 подиумов в карьере (1-3-3).

Третьим стал француз Эрик Перро. Он поднялся на пьедестал в 21-й раз в карьере (8-8-5).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
открыл сезон победой и закрыл
Ответ Арыстан Имангалиев
открыл сезон победой и закрыл
А в январе прятался от допинг офицеров ☺️
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Перро победил, Лагрейд – 2-й, Ботн – 3-й
сегодня, 15:45
Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
сегодня, 15:35
❄️ Кубок мира. Ботн выиграл масс-старт, Наврат – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й
сегодня, 15:24
Рекомендуем
Главные новости
Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира
сегодня, 16:06
Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»
сегодня, 16:03
Ботн о победе в масс-старте: «Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя плохо»
сегодня, 15:55
Зигфрид Мазе вернется в сборную Франции после 10 лет работы с командой Норвегии
сегодня, 15:53
Кубок мира. Общий зачет. Перро победил, Лагрейд – 2-й, Ботн – 3-й
сегодня, 15:45
Кубок мира. Перро победил в зачете масс-стартов, Ботн – 2-й, Лагрейд – 3-й
сегодня, 15:40
Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
сегодня, 15:35
❄️ Кубок мира. Ботн выиграл масс-старт, Наврат – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й
сегодня, 15:24
Лу Жанмонно о Большом хрустальном глобусе: «Это была цель номер один в моей карьере, не скажу, что всей жизни, но где-то близко. В моих глазах — это Грааль»
сегодня, 15:06
Лиза Виттоцци: «Я не была уверена, что выйду на старт, потому что у меня болел живот. Рада победе, очень приятно закончить сезон так»
сегодня, 14:18
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
