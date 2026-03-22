  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
1

Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности

Понсилуома был быстрейшим на лыжне в масс-старте на Кубке мира.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Масс-старт, мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.22,0

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,9

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 15,9

4. Эрик Перро (Франция) – 19,7

5. Филипп Наврат (Германия) – 25,4

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 26,8

7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 29,2

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 39,2

Скорострельность

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.21,7 (3)

2. Эрик Перро (Франция) – 1.26,1 (2)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.32,7 (3)

4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.35,1 (1)

5. Исак Фрей (Норвегия) – 1.36,6 (4)

6. Фабьен Клод (Франция) – 1.37,0 (2)

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.38,6 (4)

8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.41,4 (4)...

24. Филипп Наврат (Германия) – 1.55,2 (0)...

26. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.57,4 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
по некоторым отрезкам было заметно, что лыжи у Понсилуомы очень хороши!
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
