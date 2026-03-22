Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Масс-старт, мужчины
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.22,0
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,9
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 15,9
4. Эрик Перро (Франция) – 19,7
5. Филипп Наврат (Германия) – 25,4
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 26,8
7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 29,2
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 39,2
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.21,7 (3)
2. Эрик Перро (Франция) – 1.26,1 (2)
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.32,7 (3)
4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.35,1 (1)
5. Исак Фрей (Норвегия) – 1.36,6 (4)
6. Фабьен Клод (Франция) – 1.37,0 (2)
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.38,6 (4)
8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.41,4 (4)...
24. Филипп Наврат (Германия) – 1.55,2 (0)...
26. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.57,4 (0)