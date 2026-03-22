Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности

Понсилуома был быстрейшим на лыжне в масс-старте на Кубке мира.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Масс-старт, мужчины Лыжный ход 1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.22,0 2. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,9 3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 15,9 4. Эрик Перро (Франция) – 19,7 5. Филипп Наврат (Германия) – 25,4 6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 26,8 7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 29,2 8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 39,2 Скорострельность 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.21,7 (3) 2. Эрик Перро (Франция) – 1.26,1 (2) 3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.32,7 (3) 4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.35,1 (1) 5. Исак Фрей (Норвегия) – 1.36,6 (4) 6. Фабьен Клод (Франция) – 1.37,0 (2) 7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.38,6 (4) 8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.41,4 (4)... 24. Филипп Наврат (Германия) – 1.55,2 (0)... 26. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.57,4 (0)