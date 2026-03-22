  • Лу Жанмонно о Большом хрустальном глобусе: «Это была цель номер один в моей карьере, не скажу, что всей жизни, но где-то близко. В моих глазах — это Грааль»
Лу Жанмонно о Большом хрустальном глобусе: «Это была цель номер один в моей карьере, не скажу, что всей жизни, но где-то близко. В моих глазах — это Грааль»

Французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась эмоциями от получения Большого хрустального глобуса. 

Спортсменке вручили трофей после масс-старта в Холменколлене, где она заняла 15-е место.

«Это была не самая лучшая гонка, но не это я запомню. У меня просто не осталось сил. Я отдала все на протяжении сезона, чтобы завоевать четыре олимпийские медали и Глобус.

Я истощена. Я чувствовала, что уже не могу нормально дышать, нормально идти на лыжах. Каждое движение требовало от меня исключительных усилий. 

Хорошо, что все заканчивается здесь, лишней недели я бы не выдержала. 

Это была цель номер один в моей карьере, не скажу, что всей жизни, но где-то близко. В моих глазах — это Грааль», – сказала Жанмонно.

Год лучшей биатлонистки мира: от падения-катастрофы до бургера из золота

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Наконец-то после двух вторых мест. С двойным БХГ французов!
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно победила, Ханна Оберг – 2-я, Виттоцци – 3-я
сегодня, 13:54
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон победила, Виттоцци – 2-я, Мишлон – 3-я
сегодня, 13:47
Кубок мира. Тандревольд показала лучший ход в масс-старте, Ханна Оберг уступила 24 секунды, Симон – первая по скорострельности
сегодня, 13:35
Рекомендуем
Главные новости
Сборная Германии по биатлону впервые в истории не одержала ни одной победы за сезон на Кубке мира
сегодня, 16:06
Ветле Кристиансен: «Мазе значил для нас очень много. Не просто так последние восемь лет стали «золотой эрой» норвежского биатлона»
сегодня, 16:03
Ботн о победе в масс-старте: «Я бы не поверил в это, когда проснулся сегодня утром. Последние несколько дней и даже на старте я чувствовал себя плохо»
сегодня, 15:55
Зигфрид Мазе вернется в сборную Франции после 10 лет работы с командой Норвегии
сегодня, 15:53
Кубок мира. Общий зачет. Перро победил, Лагрейд – 2-й, Ботн – 3-й
сегодня, 15:45
Кубок мира. Перро победил в зачете масс-стартов, Ботн – 2-й, Лагрейд – 3-й
сегодня, 15:40
Ботн одержал пятую победу в карьере, у Наврата – 7-й подиум, у Перро – 21-й
сегодня, 15:39
Кубок мира. Понсилуома показал лучший ход в масс-старте, Ботн уступил 16 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
сегодня, 15:35
❄️ Кубок мира. Ботн выиграл масс-старт, Наврат – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й
сегодня, 15:24
Лиза Виттоцци: «Я не была уверена, что выйду на старт, потому что у меня болел живот. Рада победе, очень приятно закончить сезон так»
сегодня, 14:18
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
