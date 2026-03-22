Лу Жанмонно о Большом хрустальном глобусе: «Это была цель номер один в моей карьере, не скажу, что всей жизни, но где-то близко. В моих глазах — это Грааль»
Французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась эмоциями от получения Большого хрустального глобуса.
Спортсменке вручили трофей после масс-старта в Холменколлене, где она заняла 15-е место.
«Это была не самая лучшая гонка, но не это я запомню. У меня просто не осталось сил. Я отдала все на протяжении сезона, чтобы завоевать четыре олимпийские медали и Глобус.
Я истощена. Я чувствовала, что уже не могу нормально дышать, нормально идти на лыжах. Каждое движение требовало от меня исключительных усилий.
Хорошо, что все заканчивается здесь, лишней недели я бы не выдержала.
Это была цель номер один в моей карьере, не скажу, что всей жизни, но где-то близко. В моих глазах — это Грааль», – сказала Жанмонно.
