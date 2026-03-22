Лиза Виттоцци: «Я не была уверена, что выйду на старт, потому что у меня болел живот. Рада победе, очень приятно закончить сезон так»
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
«Сегодня я не была уверена, что смогу выйти на старт, потому что у меня болел живот. Рада, что все же стартовала.
На последнем круге я чувствовала себя хорошо и старалась выложиться по полной.
Я рада победе. Очень приятно вот так закончить [сезон]. Я очень, очень счастлива!» – сказала Виттоцци.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
Лиза, оставайся ещё на сезон! Трабукки, Аукенталлер и Пасслер не справятся сами по себе
Хотела в туалет побыстрее поэтому и выиграла
Ох уж эти месяки
Не зря говорят: бойся больных и беременных)))
