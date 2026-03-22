Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Ханны Оберг – 43-й подиум, у Воборниковой – второй

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня она выиграла золото в масс-старте в Холменколлене. Для Лизы это 39-я награда на КМ (12-14-13).

Второй финишировала шведка Ханна Оберг . Это ее 43-е попадание на пьедестал почета (15-16-12).

Бронзу завоевала представительница Чехии Тереза Воборникова. Она поднимется на подиум во второй раз в карьере (0-0-2).