  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Ханны Оберг – 43-й подиум, у Воборниковой – второй
11

Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Ханны Оберг – 43-й подиум, у Воборниковой – второй

Лиза Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере.

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня она выиграла золото в масс-старте в Холменколлене. Для Лизы это 39-я награда на КМ (12-14-13).

Второй финишировала шведка Ханна Оберг. Это ее 43-е попадание на пьедестал почета (15-16-12).

Бронзу завоевала представительница Чехии Тереза Воборникова. Она поднимется на подиум во второй раз в карьере (0-0-2).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛиза Виттоцци
logoХанна Оберг
logoсборная Швеции жен
logoТереза Воборникова
logoсборная Чехии жен
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Италии жен
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классная гонка! И отличное завершение сезона!
А теперь правильно:
Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Ханны Оберг – 43-й подиум, у Воборниковой – второй
Ответ Максим Пестов
А теперь правильно: Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Ханны Оберг – 43-й подиум, у Воборниковой – второй
Правильно так, как сейчас. Кубок мира.
Ответ Hardy
Правильно так, как сейчас. Кубок мира.
Нет, неправильно. Олимпийские медали у всех остальных в этих рейтингах учитываются. У ханны тоже одно золото с олимпиады
А ваша коллега, Мария, доказывала, что медали на ГС считаются в общей копилке подиумов, когда Райт впервые попал на подиум на КМ🤭
Ответ Hardy
А ваша коллега, Мария, доказывала, что медали на ГС считаются в общей копилке подиумов, когда Райт впервые попал на подиум на КМ🤭
Считаются конечно
Ответ Максим Пестов
Считаются конечно
Не считаются, конечно
Воборникова может и передумать уходить....
в этой статистике учтены все подиумы в профессиональной карьере, КМ, ЧМ и ОИ и Ханна и Лиза брали индивидуальные медали на ЧМ и ОИ, здесь учтено.. как и олимпийская бронза Терезы
радует прогресс Терезы.. я помню МС в Холменколене 23.. тогда первый раз на нее внимание обратил, три первых рубежа на ноль отстреляла, но ногами не тянула.. сегодня отлично ногами отработала, и стрельба при ней.. 25 лет, можно расчитывать, что станет и дальше прогрессировать
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
