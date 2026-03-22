Кубок мира. Тандревольд показала лучший ход в масс-старте, Ханна Оберг уступила 24 секунды, Симон – первая по скорострельности

Тандревольд была быстрейшей на лыжне в масс-старте на Кубке мира.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Масс-старт, женщины Лыжный ход 1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 31.02,9 2. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,9 3. Жюлия Симон (Франция) – 5,3 4. Тереза Воборникова (Чехия) – 15,5 5. Лиза Виттоцци (Италия) – 21,8 6. Ханна Оберг (Швеция) – 24,3 7. Ванесса Фойгт (Германия) – 26,8 8. Осеан Мишлон (Франция) – 26,9 Скорострельность 1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,2 (3) 2. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.27,2 (1) 3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.27,9 (4) 4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.32,3 (1) 5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.34,0 (2) 6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,8 (2) 7. Марте Юхансен (Норвегия) – 1.43,0 (0) 8. Лу Жанмонно (Франция) – 1.43,6 (3)