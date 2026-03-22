  • Кубок мира. Тандревольд показала лучший ход в масс-старте, Ханна Оберг уступила 24 секунды, Симон – первая по скорострельности
Кубок мира. Тандревольд показала лучший ход в масс-старте, Ханна Оберг уступила 24 секунды, Симон – первая по скорострельности

Тандревольд была быстрейшей на лыжне в масс-старте на Кубке мира.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Масс-старт, женщины

Лыжный ход

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 31.02,9

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,9

3. Жюлия Симон (Франция) – 5,3

4. Тереза Воборникова (Чехия) – 15,5

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 21,8

6. Ханна Оберг (Швеция) – 24,3

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 26,8

8. Осеан Мишлон (Франция) – 26,9

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,2 (3)

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.27,2 (1)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.27,9 (4)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.32,3 (1)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.34,0 (2)

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,8 (2)

7. Марте Юхансен (Норвегия) – 1.43,0 (0)

8. Лу Жанмонно (Франция) – 1.43,6 (3)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
