Кубок мира. Тандревольд показала лучший ход в масс-старте, Ханна Оберг уступила 24 секунды, Симон – первая по скорострельности
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Масс-старт, женщины
Лыжный ход
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 31.02,9
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,9
3. Жюлия Симон (Франция) – 5,3
4. Тереза Воборникова (Чехия) – 15,5
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 21,8
6. Ханна Оберг (Швеция) – 24,3
7. Ванесса Фойгт (Германия) – 26,8
8. Осеан Мишлон (Франция) – 26,9
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,2 (3)
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.27,2 (1)
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.27,9 (4)
4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.32,3 (1)
5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.34,0 (2)
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,8 (2)
7. Марте Юхансен (Норвегия) – 1.43,0 (0)
8. Лу Жанмонно (Франция) – 1.43,6 (3)