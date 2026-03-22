Виттоцци, Кайзер и Йислова избраны в комиссию атлетов IBU

Виттоцци, Кайзер и Йислова вошли в состав комиссии атлетов IBU.

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил результаты голосования по выбору новых членов комитета спортсменов.

Итальянка Лиза Виттоцци, чешка Джессика Йислова и немец Симон Кайзер были избраны в состав комиссии, где они присоединятся к швейцарке Лене Хекки-Гросс и австрийцу Симону Эдеру .

«Пятеро членов комитета атлетов выберут своего председателя и представителя, который станет полноправным членом Исполнительного комитета IBU с правом голоса», — говорится в сообщении пресс-службы IBU .