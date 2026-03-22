Томшина об иске к IBU: «Они максимально оттягивают временные границы. Идут по самому краю, но действуют в рамках правил, но это очень некрасиво»

Томшина: у IBU нет понятия «нейтральный спортсмен», ищем обходные пути.

Биатлонистка Анастасия Томшина высказалась о недопуске россиян к международным стартам под эгидой IBU.

В 2022 году IBU приостановил членство СБР и отстранил российских биатлонистов от международных соревнований. Запрет на участие действует до сих пор. В декабре прошлого года СБР оспорил это решение в CAS, однако международная федерация отказалась рассматривать иск в ускоренном порядке.

«У нас вариантов немного, если в этом поразбираться. Там немного все сложнее, чем у лыжников. IBU — независимая организация, и влиять мы на нее не можем. Есть юрист, с которым мы общаемся, я задаю вопросы.

В кодексе IBU нет понятия «нейтральный спортсмен», поэтому у нас есть другие обходные пути. У них есть временные границы, которыми они максимально пользуются, оттягивают. Они идут по самому краю, но действуют в рамках правил, но это очень некрасиво с точки зрения человеческих качеств», — сказала Томшина.