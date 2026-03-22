  • Томшина об иске к IBU: «Они максимально оттягивают временные границы. Идут по самому краю, но действуют в рамках правил, но это очень некрасиво»
Томшина: у IBU нет понятия «нейтральный спортсмен», ищем обходные пути.

Биатлонистка Анастасия Томшина высказалась о недопуске россиян к международным стартам под эгидой IBU. 

В 2022 году IBU приостановил членство СБР и отстранил российских биатлонистов от международных соревнований. Запрет на участие действует до сих пор. В декабре прошлого года СБР оспорил это решение в CAS, однако международная федерация отказалась рассматривать иск в ускоренном порядке.

«У нас вариантов немного, если в этом поразбираться. Там немного все сложнее, чем у лыжников. IBU — независимая организация, и влиять мы на нее не можем. Есть юрист, с которым мы общаемся, я задаю вопросы.

В кодексе IBU нет понятия «нейтральный спортсмен», поэтому у нас есть другие обходные пути. У них есть временные границы, которыми они максимально пользуются, оттягивают. Они идут по самому краю, но действуют в рамках правил, но это очень некрасиво с точки зрения человеческих качеств», — сказала Томшина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Томшина о победе в масс-старте: «Мечтала о таком финише – просто ехать, не торопиться. Настрой был пройти дистанцию без промахов»
сегодня, 09:53
❄️ Чемпионат России. Томшина выиграла масс-старт, Халили – 2-я, Сливко – 3-я
сегодня, 09:45
Виктор Майгуров: «В конце апреля должно состояться заседание CAS по иску к IBU из-за недопуска биатлонистов. Шансы – 50 на 50»
сегодня, 09:15
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Перро, Лагрейд, Жаклен, Ботн, Самуэльссон, Понсилуома, Кристиансен пробегут масс-старт
7 минут назадLive
Лиза Виттоцци: «Я не была уверена, что выйду на старт, потому что у меня болел живот. Рада победе, очень приятно закончить сезон так»
34 минуты назад
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно победила, Ханна Оберг – 2-я, Виттоцци – 3-я
57 минут назад
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон победила, Виттоцци – 2-я, Мишлон – 3-я
сегодня, 13:47
Виттоцци одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Ханны Оберг – 43-й подиум, у Воборниковой – второй
сегодня, 13:43
Кубок мира. Тандревольд показала лучший ход в масс-старте, Ханна Оберг уступила 24 секунды, Симон – первая по скорострельности
сегодня, 13:35
❄️ Кубок мира. Виттоцци победила в масс-старте, Ханна Оберг – 2-я, Воборникова – 3-я
сегодня, 13:22
Виттоцци, Кайзер и Йислова избраны в комиссию атлетов IBU
сегодня, 11:21
Томшина о победе в масс-старте: «Мечтала о таком финише – просто ехать, не торопиться. Настрой был пройти дистанцию без промахов»
сегодня, 09:53
❄️ Чемпионат России. Томшина выиграла масс-старт, Халили – 2-я, Сливко – 3-я
сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Рекомендуем