Томшина о победе в масс-старте: «Мечтала о таком финише – просто ехать, не торопиться. Настрой был пройти дистанцию без промахов»

Томшина о победе в масс-старте: мечтала никуда не торопиться на финише.

Биатлонистка Анастасия Томшина рассказала, что настраивалась выступить в масс-старте на чемпионате России в Тюмени без промахов.

Томшина опередила Анастасию Халили, занявшую второе место, на 28,9 секунды.

«Мне особенно понравилось, что девчонки раздавали шансы. Я мечтала о таком финише – просто ехать, никуда не торопиться. Мы очень сильно устали за весь чемпионат, кучу гонок пробежали. Бежим по каше по колено.

Настрой был, чтобы пройти дистанцию без промахов, надеялась на ошибки девчонок. Мне столько не везло за весь чемпионат», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ ».