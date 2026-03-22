  • Томшина о победе в масс-старте: «Мечтала о таком финише – просто ехать, не торопиться. Настрой был пройти дистанцию без промахов»
4

Томшина о победе в масс-старте: «Мечтала о таком финише – просто ехать, не торопиться. Настрой был пройти дистанцию без промахов»

Биатлонистка Анастасия Томшина рассказала, что настраивалась выступить в масс-старте на чемпионате России в Тюмени без промахов.

Томшина опередила Анастасию Халили, занявшую второе место, на 28,9 секунды. 

«Мне особенно понравилось, что девчонки раздавали шансы. Я мечтала о таком финише – просто ехать, никуда не торопиться. Мы очень сильно устали за весь чемпионат, кучу гонок пробежали. Бежим по каше по колено.

Настрой был, чтобы пройти дистанцию без промахов, надеялась на ошибки девчонок. Мне столько не везло за весь чемпионат», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАнастасия Томшина (Батманова)
logoМатч ТВ
logoсборная России жен
масс-старт (жен)
Стреляет Анастасия хорошо, ещё ходом бы добавить
Думаю, прибавит. Она в этом сезоне бегает чуть быстрее чем до декрета. И это при том, что полноценной межсезонной подготовке кажется у нее не было.
Настя есчо не совсем осознала, что она по сути счас проигрывает ТОЛЬКО трем биатлонисткам РФ и Беларуси. А это ... уровень. И уровень неплохой.
Красиво Настя вернулась, и победа заслуженная.
главное губашлепа бы убрать с комменнтариев
