Виктор Майгуров: «В конце апреля должно состояться заседание CAS по иску к IBU из-за недопуска биатлонистов. Шансы – 50 на 50»

Заседание CAS по поводу иска СБР из-за недопуска пройдет в апреле.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце апреля рассмотрит иск СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU ) из-за недопуска россиян на соревнования.

IBU в 2022 году приостановил членство СБР и полностью отстранил российских биатлонистов от турниров под своей эгидой. В декабре прошлого года СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск.

«Как говорят наши швейцарские адвокаты, в конце апреля должно состояться заседание. Шансы – 50 на 50. От решения CAS должны отталкиваться и мы, и IBU, который никак не может его игнорировать.

Думаю, что как минимум оно будет нейтральным и рекомендательным. А как максимум – конкретным, вернуть СБР в международный календарь», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».