  Виктор Майгуров: «В конце апреля должно состояться заседание CAS по иску к IBU из-за недопуска биатлонистов. Шансы – 50 на 50»
Виктор Майгуров: «В конце апреля должно состояться заседание CAS по иску к IBU из-за недопуска биатлонистов. Шансы – 50 на 50»

Заседание CAS по поводу иска СБР из-за недопуска пройдет в апреле.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце апреля рассмотрит иск СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU) из-за недопуска россиян на соревнования.

IBU в 2022 году приостановил членство СБР и полностью отстранил российских биатлонистов от турниров под своей эгидой. В декабре прошлого года СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск.

«Как говорят наши швейцарские адвокаты, в конце апреля должно состояться заседание. Шансы – 50 на 50. От решения CAS должны отталкиваться и мы, и IBU, который никак не может его игнорировать.

Думаю, что как минимум оно будет нейтральным и рекомендательным. А как максимум – конкретным, вернуть СБР в международный календарь», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Говорил в декабре, потом в феврале, сейчас уже апрель. Похоже, можно на следующий сезон и не надеяться...
Смешно читать о шансах 50/50, анекдот про динозавра на улице...
Можно же подобрать другие слова "надеемся, рассчитываем на профессиональных адвокатов, на здравый смысл, на общие тенденции в других видах спорта"...
Либо да, либо нет, третьего не дано.
Материалы по теме
Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»
сегодня, 09:05
IBU: «Возврат медалей Сочи-2014 не имеет никакого отношения к отстранению СБР, поскольку они отстранены за нарушение устава IBU»
15 февраля, 12:09
Виктор Майгуров: «IBU не ответил на письмо о допуске юниоров. Делаем все, чтобы хоть как‑то участвовать в соревнованиях в следующем сезоне»
15 февраля, 10:33
Кубок мира. Жанмонно, Ханна и Эльвира Оберг, Симон, Виттоцци, Минккинен, Мишлон выступят в масс-старте
11 минут назадLive
Виттоцци, Кайзер и Йислова избраны в комиссию атлетов IBU
сегодня, 11:21
Томшина об иске к IBU: «Они максимально оттягивают временные границы. Идут по самому краю, но действуют в рамках правил, но это очень некрасиво»
сегодня, 11:13
Томшина о победе в масс-старте: «Мечтала о таком финише – просто ехать, не торопиться. Настрой был пройти дистанцию без промахов»
сегодня, 09:53
❄️ Чемпионат России. Томшина выиграла масс-старт, Халили – 2-я, Сливко – 3-я
сегодня, 09:45
Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»
сегодня, 09:05
Виктория Сливко и Кирилл Бажин обручились
сегодня, 08:58Фото
❄️ Чемпионат России. Эстафета. Команда Смольского и Лазовского победила, команда Стрельцова и Халили – 2-я, команда Коновалова и Бажина – 3-я
сегодня, 07:13
Цветков о завершении карьеры: «Вопрос оставим открытым, без ответа. Пока я не могу сказать ни да, ни нет»
сегодня, 06:31
Кубок мира. Перро, Лагрейд, Жаклен, Ботн, Самуэльссон, Понсилуома, Кристиансен пробегут масс-старт
сегодня, 06:08
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Рекомендуем