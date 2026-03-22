Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»

Майгуров: IBU не отвечает на письма по поводу допуска россиян на турниры.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров надеется, что новое руководство Международного союза биатлонистов (IBU) начнет решать вопрос с допуском россиян на международные турниры.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой IBU с весны 2022 года и не допускаются даже в нейтральном статусе.

– Когда возвращаемся на международные турниры?

– IBU ушел в глухую оборону, не отвечает на наши письма.

В сентябре будут выборы в IBU, придут новые руководитель и исполком. Надеюсь, они более здраво подойдут к этому вопросу. [Действующий президент IBU Олле] Далин не будет больше избираться, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

«Русские не вернут медали Сочи-2014? Я не удивлен». Самое странное награждение Олимпиады