Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров надеется, что новое руководство Международного союза биатлонистов (IBU) начнет решать вопрос с допуском россиян на международные турниры.
Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой IBU с весны 2022 года и не допускаются даже в нейтральном статусе.
– Когда возвращаемся на международные турниры?
– IBU ушел в глухую оборону, не отвечает на наши письма.
В сентябре будут выборы в IBU, придут новые руководитель и исполком. Надеюсь, они более здраво подойдут к этому вопросу. [Действующий президент IBU Олле] Далин не будет больше избираться, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
