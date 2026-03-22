Виктория Сливко и Кирилл Бажин обручились

Виктория Сливко выходит замуж за Кирилла Бажина.

Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что Кирилл Бажин сделал ей предложение.

Сливко показала обручальное кольцо в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

– Правду пишут мировые таблоиды, что вы выходите замуж?

– Если они пишут, значит, что‑то знают. Видимо, да, выхожу. За самого сильного, красивого мужчину биатлона.

– Кто же сделал предложение?

– Всем известный, обожаемый Кирилл Бажин. Свадьба в процессе, обдумываем. Обязательно вы узнаете обо всем. Не оставим болельщиков и «Матч ТВ» без уведомления.

– Вы сразу сказали «да» без каких‑то условий?

– Конечно, да! – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».