Виктория Сливко и Кирилл Бажин обручились
Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что Кирилл Бажин сделал ей предложение.
Сливко показала обручальное кольцо в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
– Правду пишут мировые таблоиды, что вы выходите замуж?
– Если они пишут, значит, что‑то знают. Видимо, да, выхожу. За самого сильного, красивого мужчину биатлона.
– Кто же сделал предложение?
– Всем известный, обожаемый Кирилл Бажин. Свадьба в процессе, обдумываем. Обязательно вы узнаете обо всем. Не оставим болельщиков и «Матч ТВ» без уведомления.
– Вы сразу сказали «да» без каких‑то условий?
– Конечно, да! – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
И темная история про её драку с Шевниной?))
Наслаждаемся её последними гонками.